Minderjarigen aangehouden na branden: zo werkt een 'kinderverhoor'

Voor de tweede keer in twee weken tijd heeft de politie minderjarigen aangehouden voor het aansteken van een grote brand. Op 22 januari naar aanleiding van een brand bij het Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk, deze week voor een brand bij een transportbedrijf in Oss. De aanhouding van een minderjarige ziet er anders uit dan die van een volwassene. Ook belandt een kind niet zomaar in de cel en krijgt een kind niet snel een strafblad. "Het is niet vaak een doorgewinterde crimineel."

Zodra een minderjarig kind het politiebureau binnenkomt, moeten alle persoonlijke spullen ingeleverd worden zoals een telefoon, sleutelbos, portemonnee en sieraden. Een kind kan ook gefouilleerd worden door de politie of de Officier van Justitie. Als de Officier van Justitie het een ernstige zaak vindt, mag een arts onder de kleding van het kind controleren op verboden spullen of een onderzoek op het lichaam van het kind uitvoeren. Hoe een kind op een politiebureau terechtkomt, ligt aan hoe erg het strafbare feit is. Een licht strafbaar feit is bijvoorbeeld belediging. Het aansteken van een brand wordt als ernstig strafbaar feit gezien.

Leder- en Schoenenmuseum en transportbedrijf De politie hield op 22 januari vier kinderen aan voor het aansteken van de grote brand bij het voormalig Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk eind december vorig jaar. Hoe oud de kinderen precies zijn, wil de politie niet zeggen. Nog geen twee weken later pakte de politie twee vijftienjarige jongens uit Boxmeer en Oploo op voor de grote brand bij transportbedrijf Van Bakel in Oss op 1 december vorig jaar.

"Bij een licht vergrijp worden minderjarigen uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau. Bij zwaardere delicten worden zij aangehouden en meegenomen naar het bureau", vertelt kinderrechtenadvocaat Robert Klaassen uit Vught. Dan is het tijd voor het verhoor. "Een minderjarige wordt altijd bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het kinderrecht. Voorafgaand aan het verhoor legt een advocaat het kind uit wat een verhoor inhoudt en wat de consequenties van de verdenking zijn. Het is vaak de eerste keer dat het kind in aanraking komt met de politie. Dan is het geen doorgewinterde crimineel", vertelt Klaassen.

"Bij ernstige strafbare feiten zitten minderjarigen vast in de cel."

Anders dan bij volwassenen hebben minderjarigen recht op een extra vertrouwenspersoon bij een verhoor als ze dat fijn vinden. "Bijvoorbeeld de vader, moeder of voogd. Die mag zich niet bemoeien met het verhoor, maar wel toelichting geven over problemen van het kind. Bijvoorbeeld als er ADHD in het spel is."

Het uitgangspunt bij minderjarigen is dat zij alleen als uiterste maatregel op het politiebureau moeten blijven. "Bij ernstige strafbare feiten zitten minderjarigen vast in de cel. Bijvoorbeeld bij een levensdelict waarbij het om doodslag of moord gaat", vertelt Klaassen. Bij de brand in Oss brandden vier vrachtwagens helemaal af:

In andere situaties mag een kind bijvoorbeeld thuis mag slapen, maar moet het overdag op het politiebureau blijven. Op het politiebureau mag een kind altijd bellen met de ouders en mogen ouders altijd op bezoek komen met bijvoorbeeld schone kleren of huiswerk. Als een minderjarige bekent en het strafbare feit niet te ernstig is, dan moet het kind naar Bureau Halt, dat bedoeld is voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

"Voordeel Bureau Halt is geen strafblad krijgen."