Grote brand bij vrachtwagenbedrijf: twee minderjarige jongens opgepakt

Twee 15-jarige jongens uit Oploo en Boxmeer zijn maandag opgepakt voor het aansteken van de grote brand bij transportbedrijf Van Bakel in Oss. Op 1 december vorig jaar woedde op het terrein aan de Tubantenweg een grote brand. De schade liep in de tonnen.

De politie houdt er rekening mee dat de twee minderjarige verdachten door iemand anders zijn geronseld om de brand aan te steken. Meerdere aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten.

De brand woedde in de nacht van 30 november op 1 december bij het negentig jaar oude familiebedrijf. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op. In een gebouw naast de brandende vrachtwagens lagen mensen te slapen. Niemand raakte gewond.

