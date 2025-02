Jacht geopend: in een maand tijd bijna 19.000 illegale vapes gevonden

In totaal zijn er in januari 18.351 verboden vapes en e-liquids (navullingen voor vapes) in beslag genomen in Eindhoven. Een groot deel daarvan was verstopt in verborgen ruimtes, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag.

De NVWA deelt verder geen details over de vondst. Ze kwam de spullen op het spoor na een tip van de douane. Sinds het begin van dit jaar kan de NVWA verboden vapes en e-liquids zelf in beslag nemen. In januari zijn er ook illegale vapes en navullingen gevonden in Amsterdam, Rotterdam en Almere. In heel Nederland werden die maand 66.000 illegale elektronische sigaretten en navullingen in beslag genomen door de NVWA.

Boetes

De verkopers krijgen allemaal een boete. De hoogtes daarvan zijn niet bekendgemaakt, maar de bedragen kunnen oplopen tot 22.500 euro. De verkopers moeten ook betalen voor het vernietigen van de spullen. LEES OOK: Kinderen met ontwenningsverschijnselen door vapes, artsen willen tij keren Elektronische sigaretten mogen alleen naar tabak smaken. Andere smaakjes zijn verboden om te voorkomen dat jongeren door de zoetigheid worden verleid te gaan roken. Eerder onderzocht Omroep Brabant welke schadelijke stoffen er in vapes zitten: