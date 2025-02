Cel geëist voor beschieting coffeeshop Caza, maar hard bewijs ontbreekt

Coffeeshop Caza in Tilburg werd in drie jaar tijd al zeker tien keer doelwit van een aanslag. De coffeeshop werd beschoten en er werden molotovcocktails en brandbommen gegooid. Dinsdag stond een mogelijke opdrachtgever voor de rechter: Michael H. Hij hoorde 30 maanden celstraf tegen zich eisen. Maar hard bewijs dat hij achter een van de aanslagen zat, ontbreekt.

Er stonden ook Snapchatberichtjes aan ene ‘MH’ , waaronder screenshots. ‘Waar is de pap, neef?’ Amir vroeg MH om opheldering over een betaling.

'Djoenen' De recherche haalde ook chats uit het mobieltje van Amir. Het waren berichtjes over een klus die ze uitvoerden, maar waarvoor ze nooit betaald kregen. ‘Broer, we gingen djoenen, maar geen pap’. Het woord djoenen is straattaal voor werken. Pap is straattaal voor papier: geld.

Op zaterdag 30 maart 2024 vloog een kogel door een raam bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Het bleef bij die ene kogel want het vuurwapen haperde. Twee jongens renden weg.

Oma

Die chat leidde naar het account en emailadres van Michael H. in Amsterdam. Michael is een 19-jarige pakketbezorger die nog bij zijn oma woont. Hij is een bekende van de politie. Ze pakten hem op voor bedreigingen en straatroof. Michael staat in de Top 600. Dat is een lijst met criminele jongeren uit de hoofdstad.

H. verscheen dinsdag in de rechtszaal in Breda. Bij oma wonen doet hij even niet. Hij zit al 290 dagen in voorarrest. H. wilde geen vragen beantwoorden en beriep zich op zijn zwijgrecht.

Vuurwapen

De Amsterdammer is aangeklaagd voor uitlokking van vernieling en bedreiging. Volgens de officier van justitie was hij opdrachtgever en verstrekte hij het vuurwapen aan de uitvoerders. 5000 euro zou Amir krijgen. 2000 daarvan was dan voor Luciano. Maar betaald is er nooit.

De officier gaf toe dat direct bewijs ontbreekt dat H. vroeg om een aanslag te plegen. “De feitelijke opdracht om te schieten op Caza is niet teruggevonden in de berichten.”