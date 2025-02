Gestolen rijplaten nekken Bloem en Tuin: 'Een nachtmerrie'

De diefstal van meer dan honderd rijplaten van duizend kilo per stuk doet het evenement Bloem& Tuin in Nuenen dit jaar de das om. De verzekering van het evenement wil het schadebedrag niet uitkeren en zonder die vergoeding lukt het niet om het evenement op te tuigen. "We hopen nog op een goede afloop, maar dit jaar moet er een streep door."

"Een aantal vrijwilligers gaf aan dat er rijplaten weg waren," weet Schellens nog. "Mijn man dacht: Ik ga er wel naartoe en leg de platen weer goed, dan kan de dag gewoon beginnen." Niets bleek minder waar. De dieven maakten in totaal 105 stalen rijplaten buit die elk meer dan duizend kilo wegen. "Er lag helemaal niks meer om goed te leggen, het was een nachtmerrie."

"Het moet een professionele bende zijn geweest", denkt Christel Schellens van de organisatie. Ze loopt over het parkeerveld waar de diefstal bijna een jaar geleden plaatsvond. "Ze hebben met grof geweld de platen meegenomen, de paaltjes lagen eruit en het veld was kapot gereden."

'Geen sporen van braak'

De schadepost voor het evenement is enorm. "We zijn er echt ziek van. De rijplatenhandelaar is zijn platen kwijt en wij ons evenement." De verzekeraar van Bloem& Tuin wil de schade op dit moment niet uitbetalen. Dat komt omdat de platen op openbaar terrein lagen en er volgens hen geen sporen van inbraak zijn.

Het zou dit jaar de 31ste keer zijn dat Bloem& Tuin op Landgoed Gulbergen in Nuenen gehouden wordt. Op het evenement is normaal gesproken alles te vinden dat te maken heeft met de tuin, zoals bloemen, planten en tuinmeubels. "Ook voor bedrijven die hier klanten werven en voor vrijwilligers valt nu een mooi evenement weg."

Hoewel Schellens nog hoop houdt op een goede afloop, is de toekomst voor het Nuenens evenement nog onzeker. "Wij willen er duizend procent voor gaan, maar we weten niet of het nog kan," zegt ze. "Dus we hopen dat de verzekering het bedrag van de rijplaten alsnog gaat uitkeren."

