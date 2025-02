Man (24) aangehouden voor ontvoering in Breda

Er zit een verdachte vast voor de ontvoering van een man uit Breda. De 24-jarige man uit Zundert is maandagavond aangehouden, laat de politie dinsdag weten. Zijn woning is doorzocht en zijn auto is in beslag genomen.

De verdachte zit vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie zegt geen verdere mededelingen te kunnen doen over dit lopende onderzoek.