Satudarah-kopstukken gingen gewoon door met hun club en moeten nu cel in

De rechtbank in Den Bosch heeft een groep mannen veroordeeld voor doorgaan met de verboden motorclub Satudarah. Ze kregen tot acht jaar gevangenisstraf opgelegd. Onder hen zijn enkele kopstukken van de verboden motorclub uit Tilburg en Enschede. Ze zijn ook veroordeeld voor de smokkel van allerlei soorten drugs.

De politie kwam er achter toen specialisten konden binnen dringen in het netwerk van Exclu. Vijf maanden lang konden ze meelezen met alle criminele berichten. Op 3 februari 2023 volgde een reeks invallen en arrestaties in onder meer Tilburg.

'De club' Ze hadden contact met elkaar in chatgroepen van de versleutelde berichtendienst Exclu. Daarin wisselden ze berichten uit over Satudarah-evenementen. Die evenementen regelden ze zelf of steunden ze.

Het gaat om negen verdachten in totaal. Voor de rechters is bewezen dat zeven ven hen nog steeds bezig waren met de motorclub. Die is eind 2020 definitief verboden door de Hoge Raad. Toch hielden de mannen de structuur en cultuur in stand van de club.

'Blokken en pegels'

Toch is er genoeg bewijs voor de rechtbank dat ze ook volop in de drugs zaten. In de onderschepte chats zaten allerlei berichten over 'ice' (crystalmeth) 'blokken' (cocaïne) 'hardware' (apparatuur in drugslabs). Maar ook foto's van witte blokken, kristallen en crystalmeth-pegels.

Tilburger Reduan I. (48) kreeg acht jaar gevangenisstraf en plaatsgenoot Reindert K. (42) kreeg zeven jaar cel. Ze handelden in coke, xtc, meth en speed. En ze waren bezig met de productie van synthetische drugs.

Volgens de rechtbank was Mitchell van H. (31) uit Enschede de 'spin in het web'. Hij kreeg acht jaar cel. In 2022 zouden ze de import van duizenden kilo's coke hebben voorbereid vanuit onder meer Colombia naar Europa.

Lagere straffen

Niet alle strafeisen van het openbaar ministerie (OM) werden gevolgd door de rechters. Zo eiste het OM eind in november nog vier jaar cel tegen een van de voormalige Satudarah-kopstukken Xanterra M. (50) uit Tilburg. Maar de rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs was dat hij lid was van een misdaadorganisatie. Daarom kreeg M. 'maar' negen maanden celstraf.

Een veel lichtere straf was er ook voor oud-kopstuk Michel B. (59) uit Enschede. Tegen hem was acht jaar geëist maar ook vanwege gebrek aan bewijs werd dat anderhalf jaar.

Celstraffen tot vier jaar waren er ook voor medeverdachten uit Enschede (35), Zaandam/Tilburg (47), ’s-Hertogenbosch (47) en het Belgische Weelde (43)

