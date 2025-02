Melloney wint NK Broodbeleggen met broodje Elvis

Het allerlekkerste belegde broodje van Nederland is gemaakt door Melloney Lapidaire uit Eindhoven. Het is geen gewone boterham, maar een briochebroodje met pindakaas, banaan, bacon en jam. “Het klinkt heel vies, maar het is echt heel lekker”, vertelt de kersverse Nederlands kampioen broodbeleggen.

In de keuken van Melloney liggen alle ingrediënten klaar: Brioche broodjes, pindakaas, bosvruchtenjam, crispy bacon en bananen. “Het is een bijzondere combinatie, dat klopt. Maar als je ‘m nou eenmaal geproefd hebt, ben je verkocht”, zegt Melloney terwijl ze een broodje doorsnijdt. Het kampioensbroodje werd geserveerd bij ZwartWit Koffie in Eindhoven, waar Melloney werkte. Een blik op die kaart leert dat het prijswinnende broodje inmiddels is verdwenen bij de koffiezaak. “Ze hadden het ter ere van Elvis Presley op de kaart staan. Hij at altijd pindakaas, soms met en soms zonder bacon en banaan.”

Het winnende Broodje Elvis (foto: Noël van Hooft)

Ze gaf er haar eigen twist aan. "Door het brioche broodje en de jam." Melloney was meteen fan van haar eigen broodje. “Ik hou van zoet, zout en iets knapperigs. Dit broodje heeft alles.” Dinsdag stromen de reacties bij de Nederlandse kampioen binnen. “In eerste instantie verbaasde reacties over de combinatie, maar als ze ‘m proeven vaak positieve reacties.” En hoe smaakt het broodje Elvis? “Het is een bijzondere smaakcombinatie, de eerste hap is wennen. De smaken komen één voor één naar voren, en uiteindelijk komen ze samen. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Je kunt het alleen niet charmant eten, door de bacon die erop ligt”, aldus onze verslaggever. Het Nederlands Bakkerij Centrum en broodjestesters Friso en Martijn Nelis kozen het Broodje Elvis uit 440 inzendingen. Melloney (29) werkt tegenwoordig als zzp’er in de horeca. Via haar social mediakanaal deelt ze verhalen over gastvrijheid in restaurants en cafés. “Ik heb als kerstcadeau een kookboek geschreven voor familie en vrienden en daar staat het broodje natuurlijk ook in.”