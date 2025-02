Zelf betalen voor politie-inzet: festivals en KNVB verbaasd over idee

De politiebond wil dat extra politie-inzet bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden en festivals voortaan wordt betaald door de organisatoren. Deze kosten worden nu opgebracht door de belastingbetaler en dat is volgens de bond oneerlijk en onhoudbaar. Zowel de festivalbranche als de voetbalbond zijn verbaasd over dit idee. Zo zeggen festivals al bijna geen gebruik te maken van de politie: "De openbare orde is een taak van de overheid."

Met het idee hoopt de bond dat organisatoren gedwongen worden om meer eigen beveiliging in te zetten en hun evenement strakker te plannen. Maar volgens festivalorganisatoren wordt dat allang gedaan en wordt de politie nauwelijks ingezet bij evenementen. "Wij huren zelf honderden mensen in voor de beveiliging, dus de politie-inzet valt heel erg mee", reageert Paaspop-directeur Peter Sanders. "Wij zorgen dus zelf al voor de basisveiligheid. Maar je mag toch verwachten dat de politie de openbare orde mee in de gaten houdt? Daar is ze voor bedoeld." Daar sluit de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) zich bij aan. Voorzitter Boris van der Ham geeft aan dat alle beveiliging allang in handen is van de organisatie van grote evenementen. "Als er al politie betrokken wordt, dan is dat soms een aantal mensen voor het regelen van het verkeer, dat overigens ook voor het overgrote gedeelte door de organisatie zelf wordt gedaan."

"Het tekort aan politiecapaciteit is een breder maatschappelijk probleem."

"Bij festivals valt weinig winst te behalen", zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Want ook Schans stelt dat organisatoren nu al opdraaien voor aanzienlijke kosten voor beveiliging. Bovendien is de inzet van politie bij festivals minimaal. "Ik vraag me af of de politievakbond ACP daarvan wel op de hoogte is. Ik denk dat er bijvoorbeeld meer winst te halen is bij het voetbal."

Schans wijst op de publieke taak van de politie. Het handhaven van de openbare orde zou volgens hem niet afhankelijk moeten zijn van extra betalingen. "Bovendien is het tekort aan politiecapaciteit een breder maatschappelijk probleem dat niet bij evenementenorganisatoren neergelegd kan worden." Als organisatoren moeten gaan betalen voor politie-inzet kan dit er op den duur toe leiden dat er minder evenementen zijn en dat de ticketprijzen stijgen. Schans: "Het zou een extra kostenpost zijn en we hebben niet zoveel knoppen om aan te draaien."

"De politie moet onafhankelijk haar inzet kunnen bepalen."