Politiechef is geweld van voetbalfans zat: ME moet te vaak ingezet worden

De politie is klaar met het geweld van voetbalsupporters. Sinds april van dit jaar heeft de politie Oost-Brabant negentien keer de Mobiele Eenheid in moeten zetten bij voetbalwedstrijden. Politiechef Wilbert Paulissen vindt dat aantal veel te hoog. Hij maakt zich ook zorgen over de ernst van het voetbalgeweld.

“Na corona zijn een aantal dingen veranderd”, begint Paulissen. “In het gedrag bij rellende supporters zie je dat ze anti-overheid zijn.” In Oost-Brabant, waar clubs als TOP Oss, FC Den Bosch, PSV, FC Eindhoven en Helmond Sport onder vallen, zijn sinds april 73 thuiswedstrijden gespeeld. Negentien keer was de inzet van de ME nodig, terwijl de politie maar had gerekend op tien keer. “In negen gevallen kwamen we in de dagen ervoor achter dat het uit de hand kon lopen.”

“Rond de wedstrijd tegen Rangers hebben we 500 ME'ers ingezet over twee dagen.”

Als voorbeeld noemt de politiechef Helmond Sport. Normaal gesproken is geen ME-inzet nodig tijdens die wedstrijden. “Maar op een moment hadden we daar 24 politiewagens staan. De weken daarna was de inzet van de ME nodig.” Dat beeld ziet de politie vaker bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens Paulissen komt dat omdat er grotere clubs zijn gedegradeerd en er vaker derby’s zijn, zoals die tussen TOP Oss en FC Den Bosch. Maar ook bij PSV gaat het steeds vaker mis en is het geweld heftiger geworden, vooral bij internationale wedstrijden. “Supporters komen allemaal naar de stad en niet met een combiticket rechtstreeks naar het stadion, zoals bij een wedstrijd tegen Feyenoord.” Hierdoor is de ME ook de dagen vooraf al nodig in Eindhoven. “Rond de wedstrijd tegen Rangers hebben we 500 ME'ers ingezet over twee dagen. Dat is echt te veel. Die agenten hebben we dan niet in de wijken, want ME’ers zijn vaak ook wijkagent.” Een gemiddelde risicowedstrijd van PSV vraagt de inzet van 200 tot 300 agenten op straat. Die van Helmond Sport zo’n zestig.

“De commerciële belangen spelen een belangrijkere rol dan de risico’s rondom de wedstrijd.”

De politieleiding wil de inzet van ME’ers verminderen. “We willen naar dezelfde opzet als bij evenementen: in basis is er geen politie-inzet, de organisatie moet zelf alles regelen. Wij zijn alleen aanvullend.” Een aantal oplossingen die Paulissen voorstelt: Combitickets (supporters van tegenpartij rechtstreeks met trein of bus naar het stadion).

Persoonsgerichte aanpak tegen rellende supporters.

Bij herhaaldelijk geweld supporters van het uitspelende team een aantal jaar weigeren.

Beter opleiden van stewards bij voetbalclubs.

Wedstrijden vervroegen, bijvoorbeeld van 21:00 naar 19:00 uur. Dat laatste punt is enorm lastig, merkt Paulissen. Op 11 januari speelt FC Den Bosch tegen Ajax, een risicowedstrijd. “We bereiden ons nu al voor op die wedstrijd. We hebben aan de KNVB gevraagd om die wedstrijd van 21.00 uur naar 19.00 uur te verzetten. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk, er spelen allerlei commerciële belangen omheen. En die spelen een bangrijkere rol dan de risico's rondom de wedstrijd." Uiteindelijk is het verzoek vanuit de politie geweigerd. Volgens Paulissen scheelt die twee uur enorm veel. De wedstrijd is namelijk op een normale werkdag. “Als de wedstrijd om 19.00 uur is komen de mensen thuis van het werk en gaan ze meteen naar het stadion. Met een starttijd van 21.00 uur hebben ze tijd om in te drinken en samen te komen. Het risico op onrust is dan een stuk groter.”

"Ze gaan echt voor geweld en daar is heel moeilijk contact mee te krijgen.”