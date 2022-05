Politievakbond klaar met supportersgeweld: 'Jammer voor de echte fans'

De politievakbond ACP ziet het aantal geweldsincidenten onder voetbalsupporters stijgen sinds zij weer de stadions in mogen. Bij geweld tussen de supporters blijft het niet. Steeds vaker keren voetbalfans zich tegen de politie. Zo bekogelden Helmond Sport en FC Den Bosch supporters vrijdagavond agenten met vuurwerk, stenen en blikken drank.

Ook fans van de Werkendamse voetbalclub Kozakken Boys sloegen Tweede Paasdag flink in op een groep supporters van Spakenburg na een wedstrijd. Het bestuur van Kozakken Boys liet weten dat de onrust door te weinig mankracht bij de politie niet voorkomen kon worden.

Het bestuur van FC Den Bosch stuurde supporters vorige week een open brief dat zij moeten stoppen met onrust stoken. Dat deed de club na een uit de hand gelopen wedstrijd tegen Volendam waarbij supporters rookbommen, worstenbroodjes en bier op het veld gooiden.

Alleen al vorige maand moest de politie meerdere keren ingrijpen bij heftige rellen tussen supporters. Zo voerde de ME charges uit vanwege rellende voetbalfans in de Eindhovense binnenstad na de wedstrijd PSV - Leicester City.

De beperkte mankracht is precies het probleem volgens Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant. "Bij voetbalwedstrijden worden vaker extra politiemensen ingezet, maar zeker als het uit de hand loopt, drukt de extra inzet flink op de capaciteit voor andere zaken."

Volgens Brink is de politie niet alleen tijdens de rellen genoodzaakt om extra agenten in te zetten. "Supporters die geweld veroorzaken worden vaak na de rellen opgespoord en aangehouden. Dat vergt opsporingswerk en daar worden onder andere wijkagenten en resercheurs op gezet die dan geen tijd hebben voor andere zaken", legt hij uit.

Geweld tegen agenten is de laatste maand ook vaker voorgekomen. Naast de agenten die vrijdag bekogeld en aangevallen werden in Helmond, ging het twee weken geleden ook flink mis in Waalwijk. Agenten werden daar bekogeld met glas en bespuugd door supporters van RKC Waalwijk en PEC Zwolle, nadat zij een vechtpartij tussen de voetbalfans wilden sussen.