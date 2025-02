Geen park maar hoogspanningsstation voor de deur: 'Ik lig er wakker van'

"Smeerlappen zijn het", Harry Kouwenberg uit de Sibeliusstraat in Tilburg maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij gruwelt bij de gedachten dat pal voor zijn huis een hoogspanningsstation wordt gebouwd. "Ik raak alles kwijt, mijn dieren en moestuin". Ook andere bewoners van de rijtjeshuizen die nu nog uitkijken op een idyllisch landschap zijn woedend.

De bewoners zijn compleet overvallen door de uitbreiding van het elektriciteitsnet door netbeheerder TenneT. Er was hen beloofd dat er een park voor hun deur zou worden aangelegd. Nu blijkt dat er een hoogspanningsstation komt. Het landelijke uitzicht met moestuintjes en grazende geiten verdwijnt in september van dit jaar om plaats te maken voor elektriciteitskabels en masten. Dat is nodig om de energievoorziening op peil te houden.

Tineke woont, zoals veel mensen in de straat, al bijna vijftig jaar in de Sibeliusstraat in Tilburg-Noord. Eind maart moet haar moestuin tegenover haar huis opgeruimd zijn. Ze heeft er slapeloze nachten van: "Ik heb alleen AOW en kweek alles zelf in mijn tuin. Daar eet ik een heel jaar van."