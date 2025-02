Ondanks toezeggingen nu verdubbeling stroomnet Tilburg: 'Kan niet anders'

Het stroomnetwerk in Tilburg wordt enorm uitgebreid. En dat is nodig om nieuwe huizen, bedrijven en scholen van stroom te kunnen voorzien. Het kost een paar moestuintjes en het weidse uitzicht van bewoners in Tilburg Noord gaat eraan, maar het moet, zegt Tilburgs wethouder voor Energietransitie Rik Grashoff. “Zonder drastische uitbreiding van het elektriciteitsnet loopt de samenleving vast.”

Ondernemers hangen volgens Grashoff in zijn nek: “’Wanneer, wanneer breidt het elektriciteitsnet uit?!’, roepen ze tegen me. Tegelijkertijd breiden we de stad de komende vijftien jaar uit met 30.000 woningen.” Een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet is volgens Grashoff dus keihard nodig. Waar netbeheerder TenneT een paar jaar geleden nog zei dat het hoogspanningsstation in Tilburg Noord maximaal met de helft zou uitbreiden, moet het nu opeens twee keer zo groot worden. Het station krijgt er 20.000 vierkante meter bij: zo’n drie voetbalvelden.

"Kan het niet een onsje minder? Nee, dat kan dus niet."

In 2022, toen de aanvankelijke uitbreiding met de helft op de planning stond, deden bewoners al hun beklag. Ze voelden zich het 'afvoerputje' van de stad. Voor hen heeft wethouder Grashoff nu slecht nieuws. “Dit moet écht gebeuren. Het kan dus niet zo zijn dat we nog ’s vrolijk met elkaar een discussie gaan beginnen van: ‘Kan het niet een onsje minder?’ ‘Kunnen we niet ’s een heel andere plek bedenken?’ Nee, dat kan dus níet.”

En dus moeten de volkstuintjes die nu aan de oostkant van het huidige hoogspanningsstation liggen verdwijnen voor de uitbreiding. En ook het weidse uitzicht dat er nu nog is, zal verdwijnen. Peter Brokke van TenneT heeft de afgelopen dagen bij omwonenden aan tafel gezeten. “De algemene reactie was: ‘Oei’”, vat hij het sentiment samen.

Zo moet het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord er van boven uit gaan zien (beeld: TenneT).

Buurtbewoners zijn volgens hem bezorgd om hun uitzicht, de waarde van hun huizen en de straling van elektromagnetische velden. Dat laatste wordt onderzocht. Brokke: “En we zullen voldoen aan de geldende normen, zo niet, dan gaan we terug naar de tekentafel en passen we het ontwerp aan.”

"Schade wordt vergoed."

Voor bijvoorbeeld een eventuele waardedaling van huizen heeft TenneT een budget voor ‘planschade’: “En dat zal volgens uitspraken van de rechter vergoed worden”, verzekert wethouder Grashoff. Hoe groot dat budget is, wil de netbeheerder niet zeggen. TenneT wil dit najaar starten met de bouw van het nieuwe deel van het hoogspanningsstation. In 2030 moet de uitbreiding klaar zijn. Dinsdagavond wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen tijdens een informatieavond. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Buurt geschokt door uitbreiding hoogspanningsstation: 'Dump maar weer hier' Dit nieuwe stroomstation zorgt dat in Brabant het licht blijft branden