Buurt geschokt door uitbreiding hoogspanningsstation: 'Dump maar weer hier'

Maria Antonietta en Manuela zien het hoogspanningsstation liever verdwijnen (foto: Collin Beijk) Het 150kV-hoogspanningsstation in Tilburg-Noord (foto: Collin Beijk). De flat Moleineind staat pal naast het uit te breiden hoogspanningsstation (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/3 Maria Antonietta en Manuela zien het hoogspanningsstation liever verdwijnen (foto: Collin Beijk)

De bewoners van de Sibeliusstraat schrikken ervan. Het hoogspanningsstation aan de Kalverstraat in Tilburg-Noord, pal naast hun flat, wordt uitgebreid. Dat is nodig om de stroomvoorziening in Brabant op peil te houden. Maar voor Maria Antonietta en een boel van haar buurtgenoten komt het als een verrassing. Ook de wijkraad is niet blij, omdat het groene gebied in rap tempo volgebouwd lijkt te worden met industrie en woningen.

De provincie geeft groen licht voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation. Dat is ook hard nodig, omdat er knelpunten ontstaan in de energielevering voor de regio. Door het station uit te breiden kan het in Tilburg-Noord ook worden aangesloten op de zogenoemde landelijke 380kV-ring. Door die kabels wordt groene stroom van bijvoorbeeld de windparken op zee door het hele land getransporteerd. Nodig dus, maar niet iedereen is er blij mee.

"We hoorden pas net van de uitbreiding."

Het uitzicht van Maria Antonietta Gallo (47) op de elfde etage is nu nog weids en groen, maar dat gaat veranderen. "We hoorden donderdag pas van een wijkondersteuner dat het hoogspanningsstation hier wordt uitgebreid", vertelt ze vol verbazing. Ook haar medebewoners wisten van niets. Tennet heeft wel een brief gestuurd, maar die lijkt niet overal aangekomen te zijn. "De kabels gaan onder grond en dat is mooi, maar we hoopten juist dat daardoor het station ook kleiner zou worden of verdwijnen, maar zeker niet groter", vertelt Maria Antonietta. Ze heeft daarnaast twijfels of al die elektriciteit zo vlakbij de flat, wel gezond is voor de bewoners.

"Ik wil weg, maar kan geen kant op."

Ivy (26) woont sinds twee jaar op de vierde etage van flat Moleneind. Ze is blij met haar appartement, maar de uitbreiding van het hoogspanningsstation en het volbouwen van de weilanden ziet ze niet zitten. "Juist het groen en uitzicht sprak mij aan, als dat verdwijnt wil ik eigenlijk weg. Alleen ik kan geen kant op met de huidige woningmarkt."

Sahaira en Ivy kijken vanuit hun keuken recht op het hoogspanningsstation (foto: Collin Beijk)

Naast de uitbreiding van het hoogspanningsstation zijn er grote plannen met weilanden van Tilburg-Noord. "Bij de Spinder komt nu een nieuw 380kV-hoogspanningstation, een afvalverwerker, een mestverwerker en er staat ook een vijver gepland die dienst doet als bassin voor overtollig regenwater uit Tilburg", legt Harrie Meeuwesen van de wijkraad Tilburg-Noord uit.

"De leefbaarheid staat hier al onder druk."

Daarnaast heeft de gemeente Tilburg ook plannen om zo'n 5000 woningen in hetzelfde gebied neer te zetten. "Dat is een aparte combinatie, die industrie en daartussen of omheen dan al die woningen. Maar er blijft weinig groen over hier bij een wijk waar de leefbaarheid toch al onder druk staat." Tennet zegt dat de uitbreiding van het station nog uitgewerkt moet worden. "Het wordt maximaal de helft groter, maar dat is een ruime inschatting." De hoogspanningsnetbeheerder wil als alle details bekend zijn een bijeenkomst in Tilburg-Noord organiseren. "We willen in gesprek, de zorgen aanhoren en die ook hopelijk wegnemen."

"Het voelt alsof Tilburg-Noord het afvalputje van de stad is."