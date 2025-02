Vrouw (20) krijgt tbs voor waslijst aan gewelddadigheden

Een vrouw van 20 uit Breda is woensdag veroordeeld voor onder meer bedreigingen met de dood, een poging tot zware mishandeling en vernielingen. Ze is alleen gebaat bij een langdurige en intensieve behandeling, zo bepaalde de rechtbank in haar woonplaats. Ook de maatschappij zal met deze tbs-maatregel geholpen worden, omdat de kans dat ze weer over de schreef gaat enorm groot is.

Het gaat in totaal om liefst twaalf feiten, in nog geen zeven maanden gepleegd. Bovendien gebeurde dat allemaal in een periode, waarin de vrouw al voor een ander vergrijp was veroordeeld. Ook had ze nog drie voorwaardelijke straffen open staan. Dit heeft haar er niet van weerhouden om zich verbaal en non-verbaal te laten gaan. De rechter vindt het aantal feiten dat ze heeft gepleegd ernstig en uitermate zorgwekkend. Volgens deskundigen worstelt de vrouw al sinds haar jeugd met problemen en kampt ze met diverse stoornissen. Lichamelijk en geestelijk aangeslagen

De vrouw kon vorig jaar april met veel pijn en moeite worden aangehouden nadat ze in het Wilhelminapark in Breda twee toezichthouders van de gemeente had aangevallen. Eén van de slachtoffers werd in haar arm gestoken en is hiervan zowel lichamelijk als geestelijk niet hersteld. Ze is gestopt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en zit sindsdien thuis; ze heeft er angstgevoelens aan overgehouden.

Haar collega vreesde voor haar leven, kampt met slaapproblemen en is onder behandeling geweest. De Bredase was ervan beschuldigd dat zij deze medewerkster van de gemeente achterna had gezeten en met een mes had bedreigd. Ook zou ze stekende bewegingen hebben gemaakt. De rechtbank vond dat dit allemaal niet kon worden bewezen, maar benadrukte wel dat het gedrag van de Bredase desondanks erg beangstigend moet zijn geweest.

De politie doet onderzoek naar wat er aan de mishandeling voorafging (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De hulpdiensten waren in grote aantallen aanwezig (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

In alle andere feiten die de verdachte ten laste waren gelegd, kon de rechter zich wel vinden. De vrouw heeft overigens bijna alles toegegeven. Zo heeft ze in september 2023 de dienstwagen van een andere (vrouwelijke) ambtenaar van de gemeente beplakt met brieven. Hierop stonden teksten als ‘als ik dans doe ik dat op jouw graf met messen’ en ‘1 kogel is voor jou’. Gebiedsverbod overtreden

In het najaar van 2023 moesten ook onder meer enkele auto's, waaronder een aantal van de gemeente, en de gevel van het gemeentehuis het ontgelden. Zo schreef de Bredase met rode verf haar initialen op het gemeentehuis aan de Claudius Prinsenlaan. Met haar destructieve gedrag overtrad ze bovendien een gebiedsverbod. Alleen bij haar gedragingen in het Wilhelminapark was in de ogen van de rechter sprake van verminderde toerekeningsvatbaarheid. De Bredase werd aangeraakt, kreeg aanwijzingen en werd zo woedend dat ze zich niet onder controle kon houden. De rechter bepaalde overigens ook nog dat de drie medewerksters van de gemeente Breda, die door de vrouw de stuipen op het lijf waren gejaagd, recht hebben op een schadevergoeding. Zo moet ze ruim 2200 euro betalen aan de toezichthoudster die ze in haar arm stak. Ook werd ruim driehonderd dagen cel opgelegd, maar deze straf heeft ze in voorarrest bijna uitgezeten. Verder zijn aan de tbs-verpleging vele voorwaarden verbonden, waaronder melden bij de reclassering, opname in een kliniek en geen gebruik van alcohol en drugs.