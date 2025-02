Peter Bosz reageert op twee hete hangijzers: 'Ik schudde al nee'

PSV staat in de halve finale van de KNVB Beker maar mocht na afloop niet klagen over de arbitrage. Wel hadden klachten van PSV-trainer Peter Bosz niet misstaan over het niet aantrekken van een tweede spits op de laatste dag van de transfermarkt. Maar de oefenmeester was opvallend mild voor zijn technisch directeur. "Ik ben begripvol voor de situatie."

Bij Feyenoord waren ze woedend over de openingstreffer van Johan Bakayoko. Volgens de trainer Brian Priske werden de Rotterdammers niet geholpen door de arbitrage en stond Ismael Saibari hinderlijk buitenspel. De Feyenoord-trainer kreeg bijval van zijn collega. "Wij hebben tegenwoordig zo'n televisie op de bank en dan kunnen we meekijken", vertelde Bosz na afloop van de wedstrijd. "Spelers zoeken dan ook altijd even contact met je en ik schudde al nee naar Luuk de Jong. Ik had verwacht dat ze hem zouden afkeuren."

"Het was mijn schuld. Ik had ze in de eerste helft niet goed weggezet."

Dat gebeurde niet en dus kwam PSV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. En dat in een zeer matige eerste helft waar de trainer zich aan stoorde. "Maar dat was ook vooral mijn schuld. Ik had ze niet goed weggezet maar wist dat gelukkig in de eerste helft nog te herstellen. Maar dat eerste plan kwam totaal niet uit." In de tweede helft liep PSV verder uit naar 2-0 en plaatste het zich voor de halve finale van de KNVB Beker. "Het was over de hele wedstrijd wel een terechte overwinning", wilde Bosz nog wel kwijt. Daarna volgde een vragenvuur over de transfers.

Lees ook: Peter Bosz zwijgt over transfers: 'Maar een topclub heeft twee spitsen' Want op de laatste dag van de transfermarkt was het druk bij PSV. De Eindhovenaren presenteerden Tyrell Malacia als linksback maar wilden vooral ook nog een spits halen. Zeker na de blessure van Ricardo Pepi. Bosz had dinsdag notabene nog gezegd dat hij twee spitsen nodig had. Die uitspraak herhaalde hij woensdagavond, waarna hij vooral veel begrip toonde voor zijn technisch directeur Earnest Stewart. "Het is niet goed dat we geen vervanger voor Pepi hebben weten te halen. Want je hebt twee spitsen nodig. Maar ik heb daar meer begrip voor dan jullie. Ik ben van minuut tot minuut op de hoogte gehouden en daardoor snap ik waarom het niet is doorgegaan."

"Natuurlijk hebben we lijstjes met spitsen klaarliggen."

De trainer doelt daarbij op de timing van de blessure van Ricardo Pepi. "Natuurlijk hebben we lijstjes klaarliggen. Maar als de transfermarkt na de blessure van Pepi nog een week open is dan zijn sommige spelers alweer verkast of clubs willen niemand meer laten gaan. Dan gaan last-minute trainers ineens voor een transfer liggen. Dat hebben we ook meegemaakt." Later deze week is de verwachting dat Earnest Stewart nog een toelichting gaat geven op de transferwindow, maar hij krijgt vanuit zijn trainer in ieder geval bijval. "Ja het klopt dat ik begripvol ben. Ik moet gewoon andere oplossingen gaan vinden."

