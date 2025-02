Chalet verwoest door brand, derde brand op camping in maand tijd

Opnieuw is een vakantiewoning verwoest door brand op camping De Brug in Herpen. Het is al vierde keer dat een chalet in brand vliegt op de camping aan de Sint Sebastianusstraat. De laatste drie branden gebeurden de afgelopen drie weken.

Dit keer ging het om een chalet pal naast een 'mancave' die afgelopen vrijdag door vlammen werd verwoest. Ook op 16 januari bleef er niets over van een chalet nadat er brand werd gesticht. Of er ook bij de brand van woensdagavond sprake is van brandstichting, is nog niet bekend. In april vorig jaar brandde een chalet volledig uit, dat zet de teller op vier branden in een jaar. LEES OOK: Weer chalet uitgebrand op camping: 'Wie steekt ze in de fik?'

Omdat er misschien gasflessen in de vakantiewoning stonden, ging de brandweer ook deze keer voorzichtig te werk. Ze blusten de brand laag bij de grond en onder dekking. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op een chalet ernaast. Dat is ondertussen de enige vakantiewoning in de rij van vier die nog niet in brand heeft gestaan. De andere drie in die rij zijn door brand verloren gegaan.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

In de wintermaanden is het park verlaten, slechts één bewoner woont permanent op het vakantiepark aan de rand van Herpen. Bewoners van de camping kregen eind december een brief van de eigenaar. Hij zegde de huurovereenkomst op voor alle staanplaatsen op de camping en vroeg de campinggasten om hun staanplaats te verlaten. Uiterlijk 1 juni 2026 zou iedereen van hun staanplaats vertrokken moeten zijn. De politie tast in het duister wie verantwoordelijk is voor de branden. "Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat er nauwelijks materiaal over is om te onderzoeken. Maar we gaan inderdaad uit van brandstichting", antwoordde een politiewoordvoerder eerder deze week op vragen van streekomroep DTV Nieuws.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision