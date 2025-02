112-nieuws: auto slaat over de kop • bosting op A2

19.33

Vanmiddag zijn er nepagenten actief geweest in Vlijmen. De oplichters beweerden dat er in de buurt was ingebroken en stelden hierbij vragen over waardevolle spullen, geld en bankpassen. Deze bankpassen zijn opgehaald door 'agenten' aan de deur, meldt de politie op Instagram. Het is niet duidelijk of de nepagenten slachtoffers hebben gemaakt.