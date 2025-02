112-nieuws: ruzie tussen 'heel dronken vrouwen' • ongeluk op A2

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.19 Rijstrook afgesloten op A2 Drie auto's zijn op elkaar gebotst op de A2 voor knooppunt Batadorp in de rijrichting van Maastricht naar Eindhoven. De linkerrijstrook is daarom afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Twee auto's zijn door een berger opgehaald. Verkeer krijgt te maken met een halfuur vertraging. Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.

05.14 Dronken vrouwen hebben ruzie Bij een ruzie tussen twee 'heel dronken vrouwen' in Breda is afgelopen nacht de hulp van politie ingeschakeld. Een van de twee vrouwen moest vervolgens vertrekken, maar dat ging niet van harte schrijft een wijkagent op social media. "Uiteindelijk is ze een handje op weg geholpen en hopelijk nu geen meldingen meer. Uiteraard ontvangt deze dronken dame een bekeuring voor nachtrumoer."

01.05 Dronken bestuurder ligt te slapen in auto De politie in Geertruidenberg kreeg vannacht melding dat iemand met drank op achter het stuur was gekropen. De auto stond uiteindelijk op een fietspad geparkeerd, de bestuurder lag achter het stuur te slapen. Uit een blaastest bleek dat de persoon veel te veel had gedronken, maar liefst vijf keer te veel. Lees hier meer.

00.04 Voor vierde keer vakantiewoning verwoest op camping Opnieuw is een vakantiewoning verwoest door brand op camping De Brug in Herpen. Het is al vierde keer dat een chalet in brand vliegt op de camping aan de Sint Sebastianusstraat. Drie van de branden vonden afgelopen maand plaats. De brandweer ging woensdagavond voorzichtig te werk met blussen omdat er mogelijk gasflessen in het vakantiehuisje stonden. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

23.05 Vijf nepagenten opgepakt De politie heeft woensdagavond vijf mensen aangehouden die zich voordeden als agenten in Eindhoven. Ze worden verdacht van oplichting en fraude. Volgens een wijkagent komen de daders uit Amsterdam en waren ze opgesplitst in een groep van twee en een groepje van drie. Lees hier meer.

18.40 Opnieuw twee mannen verdacht van ontvoering 24-jarige in Breda De politie heeft opnieuw twee mannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een 24-jarige Bredanaar, afgelopen vrijdag. Het gaat om twee inwoners van Breda, van 26 en 37 jaar oud. De twee werden dinsdagnacht opgepakt, dat meldde de politie gisteravond. Het slachtoffer werd vrijdag rond middernacht ontvoerd vanaf een parkeerplaats aan de Dr. Schaepmanlaan in zijn woonplaats. Waarschijnlijk zijn de Bredanaar en de verdachten bekenden van elkaar. Lees hier meer. Foto: Perry Roovers/SQ Vision