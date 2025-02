400.000 mensen in Brabant geflitst: zo werkt de gehate flitskast

Bijna vierhonderdduizend mensen zijn vorig jaar door een flitspaal in onze provincie betrapt op een overtreding. Hoewel er dus veel mensen ten prooi vallen aan de flitspaal, bestaan er nogal wat fabeltjes rond de gevreesde kasten. Want hoe werken ze eigenlijk en hoe weet je dat je geflitst bent?

Opvallend detail: in de tijd van analoge flitspalen waren lang niet alle flitspalen in Nederland daadwerkelijk uitgerust met een camera. Camera's waren daar te duur voor. Daarom werd er met de camera’s tussen palen gerouleerd.

Mede daarom gebruiken flitspalen in Nederland tegenwoordig digitale camera’s. Dat is handig: die methode is beter te vertrouwen en minder onderhoudsgevoelig. Een digitale foto is bovendien lekker snel doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden, waar de boete verwerkt en verstuurd wordt.

Om maar met de deur in huis te vallen: het is niet zo dat een flitspaal vandaag de dag een fotootje maakt met een analoge camera, zoals je wel eens hoort. Toch is dat helemaal niet raar gedacht, want ongeveer tien tot vijftien jaar geleden kwam je zulke flitspalen nog steeds in Nederland tegen.

Vervanging van de analoge camera

Ruim vijftien jaar geleden begon Nederland mondjesmaat met het vervangen van de klassieke flitspaal door een digitaal exemplaar. De naam ‘flitspaal’ klopt dus eigenlijk niet meer. De term stamt uit de tijd dat flitspalen met analoge camera’s nog een flits nodig hadden zodat het kenteken zichtbaar werd als het donker was.

Sinds 2015 zijn flitsende flitspalen zelfs wettelijk verboden. Tegenwoordig zijn Nederlandse flitspalen uitgerust met een onzichtbare infraroodflitser. Ook de veiligheid van de bestuurder is meegenomen in dat besluit: een felle flits kan een bestuurder afleiden of laten schrikken.

In veel andere Europese landen, waaronder België, kun je overigens nog steeds geflitst worden met een flits, maar ook daar wordt dat steeds zeldzamer.

Verschillende flitspalen

Vaak ontstaat ook verwarring over ‘hoe’ er geflitst wordt. De ene flitspaal is immers de andere niet. Flitspalen die meten of jij door rood licht rijdt, roodlichtflitsers, werken bijvoorbeeld anders dan snelheidsflitsers. Kort door de bocht: roodlichtcamera’s berekenen via twee sensoren (‘lussen’) in het wegdek of jij door rood bent gereden én hoe hard je dat deed.

Een roodlichtcamera maakt eigenlijk twee foto’s: met de eerste foto (bij de eerste lus) wordt gecheckt of je door rood bent gereden, met de tweede foto (bij de tweede lus) wordt berekend of dat écht zo is, en hoe hard je dat hebt gedaan. De tijd die tussen die twee foto’s verstrijkt, bepaalt je snelheid.

In onderstaande kaart zie je het aantal flitsboetes per gemeente: