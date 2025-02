75-jarige man doodgereden, verdachte reed met 171 km/uur

Tegen Diogo M., de Portugees die in augustus vorig jaar in Milheeze een dodelijk auto-ongeluk zou hebben veroorzaakt, is donderdag bij de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van acht jaar geëist. Ook zou de man voor tien jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. Bij het ongeval kwam een 75-jarige man uit Milheeze om het leven. Hij zat in een wagen die door de 22-jarige M. met een snelheid van ruim 171 kilometer per uur van achteren werd aangereden.

Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk, M. liep ernstige verwondingen op en raakte bewusteloos. Volgens de officier van justitie was er sprake van doodslag en is 'de impulsieve en buitengewoon egoïstische' bestuurder van plan geweest om een eind aan zijn leven te maken. Een minuut voor het fatale ongeluk heeft hij hierover zijn vriendin nog geappt: 'Watch me'. Even later volgt een enorme klap, die voor het slachtoffer en zijn nabestaanden tot een gitzwarte dag zou leiden. De officier zei zich goed te kunnen voorstellen dat de familie liever had gezien dat M. was omgekomen.

De schade na de botsing en de brand was enorm (foto: SQ Vision).

Gemiddeld 174 km/uur

Het ongeval gebeurde ’s morgens rond elf uur op de Schutsboomsestraat, de doorgaande weg van Bakel naar Milheeze. De man uit Milheeze reed op het moment van de botsing ongeveer 80 kilometer per uur, de maximumsnelheid op het deel van de weg waar het drama zich heeft voltrokken. Uit onderzoek is gebleken dat M. in de aanloop naar het ongeluk ongeveer 180 kilometer per uur reed en dat hij geen moeite heeft gedaan om zijn snelheid aan te passen, laat staan te remmen. Op een bepaald moment kwam zijn voertuig zelfs los van het wegdek. "Wat een gek", zou een getuige later verklaren. De wagen van het slachtoffer raakte na de botsing een lichtmast, draaide om zijn as en kwam via een greppel op een fietspad tot stilstand. Daarna vloog het voertuig in brand. De auto van M. schoof na de klap honderd meter door en ramde een boom. Ook deze wagen vloog in brand. De weg en de berm lagen na de botsing bezaaid met onderdelen van beide voertuigen.

Brandweerlieden druk aan de slag na de botsing (foto: SQ Vision).

De snelheid waarmee M. reed, werd tijdens de rechtszaak gevisualiseerd door een reconstructie. Hierop was te zien dat de Portugees de Schutboomsestraat moet hebben gebruikt alsof het een Formule 1-circuit betrof. De rechtbank en de advocaat bekeken de beelden met een zogeheten VR (virtual reality) bril. Dit gebeurt niet vaak tijdens rechtszaken. In dit geval werd hiermee nog indringender hoe enorm hard er was gereden.

"Het was een dramatische en emotionele dag voor mij."

M. kon geen verklaring geven voor de hoge snelheid. Wel vertelde hij dat de avond daarvoor zijn vriendin na bijna twee jaar had besloten hun relatie te beëindigen. De volgende ochtend bestookte hij de vrouw met berichten, waarin hij de suggestie wekte dat hij uit liefdesverdriet een eind aan zijn leven wilde maken. Tijdens de zitting ontkende M. dat hij serieuze zelfdodingsplannen had. “Het was een dramatische en emotionele dag voor mij. Ik wilde alleen aandacht trekken bij haar.” Tegen elf uur die ochtend stapte M. in zijn auto: hij wilde met de vader van zijn vriendin gaan praten en spullen ophalen. Even nadat hij ze beiden in een wagen zag wegrijden, reed hij achter hen aan. Van de ‘dodenrit’ en vooral van de snelheid kon hij zich tot ergernis van de rechter amper iets herinneren. Beide auto's vlogen na het ongeval in brand, de weg lag bezaaid met brokstukken: