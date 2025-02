Nederland vraagt Sierra Leone om Bolle Jos uit te leveren

Minister David van Weel heeft het uitleveringsverzoek van Jos Leijdekkers aangeboden aan de autoriteiten in Sierra Leone. Dat maakt de minister van Justitie en Veiligheid donderdag bekend. "Ik hoop op snelle actie van de autoriteiten in Sierra Leone in dit gevecht tegen internationale ondermijnende criminaliteit", zo meldt Van Weel.

Drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, houdt zich schuil in Sierra Leone. Dat bleek vorige maand, nadat hij op beeld was vastgelegd met de dochter van de president van dat land. Het OM en de politie wisten al een halfjaar dat hij daar zat. Vorige week zei minister Van Weel dat 'binnen afzienbare tijd' om zijn uitlevering zou worden gevraagd. Dat is deze donderdag dus gedaan.

In deze video kom je meer te weten over Bolle Jos:

