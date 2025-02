Faber wil proef met overlastgevende asielzoekers ook in Budel uitbreiden

Asielminister Marjolein Faber heeft plannen voor een omstreden proef aangekondigd om scherp toezicht te houden op veertig overlastgevende asielzoekers. Die plannen gelden in eerste instantie voor Ter Apel, maar daarna is waarschijnlijk ook Budel aan de beurt. Het gaat om asielzoekers die volgens Faber weinig kans maken op een asielvergunning.

Deze groep asielzoekers krijgt in eerste instantie een meldplicht opgelegd, zo is het plan. Werken ze niet mee, dan moeten ze verhuizen naar een locatie waar ze onder verscherpt toezicht komen te staan. In Ter Apel is dat nieuw. Budel heeft zo'n toezichtslocatie al.

Faber heeft dit voornemen donderdag aangekondigd tijdens een bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een brief aan de Kamer schrijft de bewindsvrouw dat het de bedoeling is dat de eerste fase van de proef op vrijdag 7 februari al ingaat.

Meldplicht

Fabers pilot begint met veertig mensen. Daarna wordt het uitgebreid naar tachtig. Overlastgevende asielzoekers uit landen die te boek staan als veilig worden verplicht zich twee keer per dag te melden. Het idee daarachter is dat ze zo op en rond het aanmeldcentrum geen overlast kunnen veroorzaken.