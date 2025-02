Land van Cuijk stopt samenwerking met verdacht beveiligingsbedrijf

De gemeente Land van Cuijk stopt voorlopig de samenwerking met het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray. Naar dat bedrijf wordt door de politie onderzoek gedaan omdat er crimineel geld zou zijn binnengekomen. Dit geld zou zijn verdiend met de handel in drugs.

Land van Cuijk huurt via Secutor Security straatcoaches in. Volgens de gemeente is die samenwerking nu stopgezet, in afwachting van wat er uit het politieonderzoek komt. De straatcoaches richten zich op overlastgevende jeugd, net als de jongerenwerkers die in het Land van Cuijk actief zijn. Maar die hebben verder niks met elkaar te maken.

Kwetsbare jongeren

Het onderzoek naar Secutor Security begon al in het najaar van 2023. De politie kreeg toen informatie binnen over vermoedelijke criminele geldstromen bij het bedrijf. Dagblad De Limburger meldt dat opsporingsdiensten al langer denken dat sommige coaches betrokken zijn bij vermoedelijke drugshandel van de eigenaar, door bijvoorbeeld 'kwetsbare jongeren te ronselen en interessante informatie over lokale drugsmarkten door te spelen naar de top van de organisatie.'