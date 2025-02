112-nieuws: brand in loods • automobilist die inreed op groep is weer vrij

08.42

In Breda zitten sinds kwart over acht bijna 30.000 huishoudens zonder stroom. Monteurs van Enexis zijn onderweg om het probleem op te lossen. Volgens een woordvoerder van Enexis is er sprake van een storing in een middenspanningsstation, maar is nog niet duidelijk wat het probleem precies is.

