Stuntploeg Willem II pakt weer punt tegen topclub: 'En niet gestolen!'

Veel blije gezichten bij Willem II na het gewonnen punt bij PSV. De Tilburgers speelden verdiend met 1-1 gelijk bij de landskampioen en vooral de manier waarop kon trainer Peter Maes bekoren. Toch gaat de blik in Tilburg al snel op volgende week, want waar er veel bonuspunten worden gepakt wil de trainer ook oogsten tegen de concurrentie.

"Maar de manier waarop is anders dan tegen Feyenoord. Nu hebben we zelf ook kansen gecreëerd. Tegen Feyenoord waren de punten misschien nog gestolen, maar dat kon je nu echt niet zeggen", keek trainer Peter Maes terug op het resultaat van zijn ploeg.

Willem II mag dit seizoen een stuntploeg genoemd worden. Want waar Feyenoord al twee keer op een gelijkspel werd gehouden won het bijvoorbeeld ook bij AZ. Zaterdagavond kwam er een nieuw bonuspunt bij met een 1-1 gelijkspel in Eindhoven tegen landskampioen PSV.

De trainer koos voor een speelplan waarbij rechtsback Mickael Tirpan veel ruimte kreeg om de aanval te zoeken. Dat lukte in de eerste helft al veelvuldig. "En als Noa Lang dan achter zijn tegenstander aan moet lopen heeft hij geen plezante dag", was de Belg zeer tevreden over de man die Willem II aan een gelijkspel hielp.

Want Tirpan maakte zeven minuten voor tijd de 1-1. "We merkten na een paar minuten al dat het aanvallend goed liep aan de rechterkant. Het plan kwam heel goed uit. Chapeau aan ons en zeker ook aan de trainersstaf", was de doelpuntenmaker complimenteus.

De rechtsback was vooral trots op wat zijn ploeg liet zien. "Het is altijd de vraag of wij goed waren of zij slecht. We moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben het goed gedaan, maar we moeten ook niet te euforisch zijn."