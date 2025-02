112-nieuws: Auto over de kop • Geen treinen

08.27

Bij een snelheidscontrole in de Boutenslaan in Eindhoven raakten twee automobilisten gisteren hun rijbewijs kwijt. De ene bestuurder reed als eerste in een bruiloftsstoet en reed met een snelheid van 163 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid geldt van 70 kilometer per uur.

De andere automobilist reed 67 kilometer per uur te hard en bleek onder invloed van verdovende middelen. In totaal werden in anderhalf uur zes hardrijders betrapt.