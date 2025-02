Nepthuiszorgmedewerkers beroven man (88) na worsteling

Een 88-jarige man is zaterdag in zijn woning aan de Doenradestraat in Breda beroofd door twee nepzorgmedewerkers. Twee vrouwen deden zich voor als personeel van een thuiszorginstelling in Breda. Ze kwamen binnen en maakten een praatje met de man. Toen ze er even later weer vandoor gingen, ontdekte de bewoner dat ze een sieraad gestolen hadden.

De man opende rond vijf uur ’s middags de deur. Een vrouw vertelde dat ze een brief met gegevens op kwam halen, waarna ze allerlei zaken in gang zou gaan zetten voor de man. Iets later stapte er ook een andere vrouw binnen. De dochter van de man was op dat moment ook aanwezig en vertrouwde het niet. Er ontstond een ruzie, waarna ze de vrouwen buiten wilden zetten. Op dat moment kwam er ook een man van de trap gelopen. Die bleek ongezien het huis in geslopen. Worsteling

Er ontstond een worsteling, waardoor de bewoner tegen zijn rollator aan viel. Het drietal vluchtte vervolgens de woning uit. Ze stapten in een donkere auto, waarin een bestuurder op hen zat te wachten en gingen er vandoor.