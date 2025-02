Verwoestende brand krijgt carnavalsclub niet klein: 'Show must go on'

Het is de nachtmerrie van elke carnavalsbouwer als net voor carnaval de wagen voor de optocht afbrandt. Dit overkwam CV Te Gek in Etten-Leur. Maar ze geven niet op want er zijn nog 20 dagen over. "The show must go on", glundert bouwer Ries van der Borst onder toeziend oog van de Prins die even een hart onder riem kwam steken.

Lasgeluiden en carnavalsmuziek bulderen zondag uit de nieuwe bouwlocatie. Die was nodig omdat op 30 januari de schuur afbrandde met daarin de wagen die nog in aanbouw was. Dat het nu toch nog goed lijkt te komen is belangrijk voor de leden van CV Te Gek, zegt Ries. "Emotioneel was het gewoon heel zwaar. Het sluit iets af om nu door te bouwen." Afgelopen week is een nieuwe bouwlocatie gevonden en daarom kunnen de leden weer voorzichtig lachen. "We geven niet op. We zijn ergens aan begonnen, dan gaan we door. Niet te stoppen zijn we." Geheel onverwacht stappen Prins Thomas II uit Stijlorenrijk en zijn gevolg zondag de loods binnen. Ze brengen een kratje pils en een bak vol kikkersnoepjes. "Een opkikkertje", vertelt de hoogheid, minder bekend als Thomas Lauwen. "Knap om te zien hoe zij zo enthousiast blijven! Prachtig!" Het bier was overigens welkom, want een flinke stapel kratten was bij de brand gesmolten.

Het geraamte van de wagen is alleen nog over (foto: Ries van der Borst).