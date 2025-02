112-nieuws: brand in huis • minder treinen tussen Breda en Roosendaal

08.38

De zoekactie in Prinsenbeek naar een vermiste vrouw die mogelijk in het water terecht is gekomen, wordt vandaag voortgezet. Dit meldt de politie. Hierbij wordt onder meer een sonarboot gebruikt. De inzet van speurhonden en een helikopter heeft afgelopen nacht geen resultaat opgeleverd.

Vanaf halftwaalf gisteravond werd gezocht in en rond het water aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek. Bij die plas stond een auto geparkeerd, maar daar zat niemand in.