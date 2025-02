112-nieuws: zoektocht bij water Prinsenbeek • auto crasht in Boxtel

01.43

De brandweer zocht rond halftwaalf gisteravond in en rond het water aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek. Bij die plas stond een auto geparkeerd, maar daar zat niemand in. Rond halfeen 's nachts schaalde de brandweer op. Een politiehelikopter vloog over de plas. Voor zover bekend is er niemand gevonden.