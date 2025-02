Matthijs, de man van de overleden Eva Hermans: 'Kort huilen, lang lachen'

"Zeg niet dat ik de strijd met kanker heb verloren", was de boodschap van de 26-jarige Eva Hermans-Kroot uit Tilburg net voor zij overleed. Het was geen wedstrijd en verloren heeft ze zeker niet. Dat wordt duidelijk uit de speciale aflevering van Over Mijn Lijk, waarin haar man Matthijs samen met presentator Tim Hofman terugkijkt op haar leven en haar ziekte.

Eva overleed 30 november aan de gevolgen van longkanker. Ze was 26 jaar oud. De Tilburgse werd bekend door het programma Over Mijn Lijk en had veel volgers op haar Instagramaccount Longeneeslijk. Strijd tussen lichaam en geest

Eva was voor het eerst te zien in tv-programma Over Mijn Lijk toen ze 22 jaar was. Tegen alle verwachtingen in leefde ze ruim drie jaar met de ziekte. Op haar sterfbed zei ze: "Ik wilde niet dood, en dat wil ik eigenlijk nog steeds niet." Eva voelde zich tot het laatst mentaal sterk, maar haar lichaam wilde niet meer verder. Dat innerlijke conflict vond ze het moeilijkst. "Ik wil zo graag leven en zelfs nu ben ik er nog niet klaar mee." Ze bleef optimistisch en vol humor: "Niet te hard knuffelen Tim, straks vermoord je me," grapte ze tegen de presentator als hij voor de laatste keer bij haar thuis binnenkomt. "Ik zou zevenentwintig worden", slikt ze. Dan opgetogener: "Dat word ik nog steeds hoor, maar dan niet bij jullie."