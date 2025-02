Pezerikken zetten stappen tegen grensoverschrijdend gedrag met carnaval

Grensoverschrijdend gedrag tijdens carnaval, het is voor veel carnavalsverenigingen geen onderwerp waar ze graag over praten. Uit een enquête van Omroep Brabant blijkt dat bijna de helft van de verenigingen maatregelen heeft genomen om dit soort incidenten te voorkomen, maar de meeste willen er niet te veel over kwijt. Dat geldt niet voor Coen van de Wouw van carnavalsvereniging De Pezerikken uit Pezerikkengat (Hilvarenbeek): “Openheid vinden wij enorm belangrijk.”

Vervolgstappen Ervaring met grensoverschrijdend gedrag hebben ze niet bij de Pezerikken, vertelt voorzitter Van de Wouw. “Gelukkig niet. Maar we willen het goed geregeld hebben als er wel iets gebeurt.” Dat besef is er nog niet zo heel lang. “We zijn hier sinds een aantal jaren mee bezig" zegt de voorzitter. "Je hoort helaas vaak in de media verhalen over grensoverschrijdend gedrag, zo is het bij ons ook een onderwerp geworden.” Inmiddels heeft de vereniging op papier gezet hoe ze omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Omroep Brabant ondervroeg 93 verenigingen over onder andere grensoverschrijdend gedrag tijdens carnaval. 38 van hen (41 procent) gaf aan hier bewust mee bezig te zijn en maatregelen te hebben genomen. Dat varieert van een oogje in het zeil houden, tot het aanstellen van vertrouwenspersonen of extra beveiliging.

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? “Als mensen iets vervelends hebben meegemaakt, kunnen ze direct een vertrouwenspersoon benaderen. We hebben er twee, een man en een vrouw”, vertelt Van de Wouw. De telefoonnummers en mailadressen van deze mensen worden breed verspreid: iedereen moet ze kunnen vinden. Ook belangrijk, één van hen is gewend met kinderen te werken en kan dus goed met deze groep overweg. Indien nodig kunnen de vertrouwenspersonen na een gesprek vervolgstappen zetten.

Ook in een klein dorp

Pezerikkengat is een dorp, de meeste mensen kennen elkaar. De gedachte ‘Dat gebeurt bij ons niet’ herkent Van de Wouw wel. “En dat denken wij ook. Of dat hopen wij ook. Maar helaas hoor je soms andere verhalen. Zelfs in de meest kleine samenlevingen komen dingen voor die je liever niet wil hebben. En dan kun je het beter van tevoren geregeld hebben. Zodat je niet achteraf denkt: hadden we er toch maar aandacht aan besteed."

Waarmee kunnen mensen naar een vertrouwenspersoon stappen? “Het is lastig om echt een voorbeeld te noemen, maar volgens mij is het simpel: op het moment dat jij het gevoel hebt ‘Hé, dit is vreemd, dit zit niet lekker, ik voel me hier niet goed bij’ kun je naar een vertrouwenspersoon gaan.” Van de Wouw wil dat de drempel om die stap te zetten zo laag mogelijk is.

Vroeger

Vroeger was er nauwelijks aandacht voor dit soort zaken. Van de Wouw denkt niet dat dat betekent dat er toen nooit iets gebeurde. "Er is meer aandacht voor gekomen. Daardoor lijkt het misschien een beetje meer. En dat is goed, want we willen een fijn klimaat. Mensen moeten hier binnen kunnen komen en denken: ja, dit is een open en prettige sfeer.”

