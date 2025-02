Broodautomaat in no time vernield 'om bij de worstenbroodjes te komen'

Bakker Harm Lamers baalt ervan. Zijn nieuwe broodautomaat in Nuland werd na amper twee dagen al vernield. De uitgifteklep werd ingetrapt, waardoor de automaat niet meer functioneerde.

Vrijdag werd de broodautomaat door Harm geplaatst “De enige bakker in het dorp Nuland is onlangs gestopt en toen vroegen wat mensen uit het dorp aan mij of het geen idee was om een broodautomaat te plaatsen. Ik ben toen gaan zoeken naar een geschikte locatie.” Die locatie werd gevonden naast de plaatselijke fietsenmaker.

Dat de automaat na een dag al werd vernield is, kan niet bepaald op sympathie rekenen in het dorp. “Ik geloof niet dat het een gerichte actie tegen de broodautomaat is”, zegt een passant. “Het zal wel vandalisme zijn. Triest, heel triest.”

Maandag is de automaat alweer gerepareerd. Die voorziet in een behoefte; er stoppen aardig wat mensen om brood, Osse Bollen of appelflappen uit de muur te trekken. “Heel fijn dat de automaat er is, een goed idee”, zegt een klant. “Het is een hele mooie oplossing”, zegt een andere dorpsbewoner. “Zeker voor oudere mensen is het fijn dat ze in het dorp toch weer vers brood en gebak kunnen halen.” Maar een oudere man kijkt er even naar en vindt het brood te duur. “Ik ga wel naar de Albert Heijn.”