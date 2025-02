Snoepgigant Cloetta trekt stekker uit bouwplannen in Roosendaal

Er komt geen nieuwe snoepfabriek in Roosendaal. De Zweedse fabrikant Cloetta trekt het plan voor de bouw van een nieuwe grote fabriek in. Risico’s over de toekomstige elektriciteitsvoorziening en onzekerheid over de vergunningen zijn de belangrijkste redenen voor het bedrijf om de stekker eruit te trekken.

Cloetta, bekend van onder meer Red Band, Venco en Lonka, heeft al decennialang een fabriek aan de Spoorstraat in de stad. De snoepgigant kondigde in 2022 de bouw van een nieuwe fabriek aan. Dat project op industrieterrein De Meeten stuitte op groot verzet van bewoners van de naastgelegen wijk Kortendijk. Ze vreesden voor stank- en verkeersoverlast en eisten daarom een bouwstop. Maar de Raad van State wees dat bezwaar eind vorig jaar van de hand.

"Wij zijn uiteraard blij dat de fabriek van de baan is. Aan de andere kant is de hele bezwaarperiode ons niet in de koude kleren gaan zitten. Het heeft ons ontzettend veel tijd en energie gekost. We hebben nog steeds het gevoel dat er een spelletje met ons is gespeeld en daarvan hebben we echt niet genoten. In onze ogen was de fabriek bij voorbaat altijd al een onhaalbare kaart", aldus bewoonster Isabelle Hoppenbrouwers.

Onzekerheid over bestaande fabriek De nieuwe hypermoderne en duurzame fabriek op het terrein aan het Spectrum in Roosendaal zou werk gaan bieden aan driehonderd mensen. Nu dit plan niet doorgaat, wil de Zweedse directie zich richten op ‘het upgraden van haar huidige en contractmatige productiecapaciteit’. Wat dit betekent voor de bestaande vestiging aan de Spoorstraat is niet duidelijk.

De gemeente Roosendaal laat in een reactie weten het besluit van Cloetta 'te betreuren'. "De gemeente heeft zich actief ingezet om de nieuwbouwplannen van Cloetta mogelijk te maken. Gaandeweg in het proces werd duidelijk dat netcongestie (drukte op het stroomnetwerk red.) een belemmerende factor vormde. Daarnaast speelden tijdrovende ruimtelijke procedures via de Raad van State een rol. De gemeente blijft in gesprek met Cloetta over de toekomst van de vestiging in Roosendaal."

Duidelijkheid

Dit najaar zette de snoepfabrikant haar plan voor de nieuwe fabriek in Roosendaal al op een lager pitje. De investeringen werden gepauzeerd in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar betere alternatieven. President Katarina Tell van de snoepfabrikant kondigt aan dat er op 27 maart tijdens een investeerdersdag in Stockholm meer duidelijkheid gegeven zal worden over de toekomstige strategie van het bedrijf.

