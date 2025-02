Baasje gaat politie met ijzeren staaf te lijf, taakstraf geëist

Peter S. (67) uit Sprang-Capelle moest vorig jaar zijn honden afstaan nadat ze iemand hadden gebeten. Maar dat liet de hondenliefhebber niet zomaar gebeuren. Hij vluchtte voor de politie en verzette zich hevig toen hij alsnog werd aangehouden. In de rechtbank in Breda was hij dinsdag nog boos op de politie.

Wie Peter S. in de rechtbank bezig zag, snapt wel een beetje hoe dat op 16 april vorig jaar moet zijn gegaan. De man uit Sprang-Capelle is heel druk, praat veel en overal doorheen en gaf voortdurend bozig de schuld aan de politie. Dat de politie niet zijn beste vriend is, was wel duidelijk. Agenten gingen vorig jaar naar zijn huis in Sprang-Capelle om zijn honden in beslag te nemen na een bijtincident. De muilkorf die ze verplicht om moesten na een eerder bijtincident hadden ze niet om. LEES OOK: Politieman trekt dienstwapen nadat 65-jarige man dreigt met stok 'Zijn kinderen'

Van de vrouw van S. begrepen de agenten dat Peter op dat moment met de honden in de Drunense Duinen was, bij de Roestelberg in Kaatsheuvel. Daar aangekomen reed de gewaarschuwde Peter net weg. Hij wilde ‘zijn kinderen’ niet afstaan. Een agent zette zijn politiebus dwars op de Roestelbergseweg, maar S. minderde amper vaart en reed er snel omheen.