Man (60) steekt tiener (14) neer na ruzie op straat: 'Ik was in paniek'

De steekpartij in Eindhoven vorig jaar waarbij een 14-jarige jongen zwaargewond raakte, had nooit mogen gebeuren. Dat zei de 60-jarige Petrus L. dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. De Eindhovenaar handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging, na een ruzie met de jongen. "Ik lag op de grond en in paniek heb ik uitgehaald met dat mes", zei hij geëmotioneerd. Volgens justitie was het geen noodweer, ze eist vijf jaar celstraf tegen de man.

Petrus L. zucht als hij aanhoort waar hij van wordt verdacht. "Ik ben in principe een dader, maar er is meer gebeurd."

De zaak werd dinsdag uitgebreid besproken in de meervoudige kamer. Daarbij liepen de emoties zowel bij de verdachte als bij de ouders van de 14-jarige Sala hoog op. Petrus L. stak op 19 maart vorig jaar op klaarlichte dag hun toen zoon neer. Uit het niets, leek eerder. Maar dinsdag werd duidelijk dat er wel wat aan vooraf was gegaan.

Volgens Petrus L. was voor hem daarmee de kous af. "Mijn laatste woorden waren, de volgende keer mag je lopen", zegt hij. Maar toen de man zijn weg vervolgde, zou de jongen terug zijn gelopen en op hem in zijn gaan slaan. "Hij stond in een kickbokshouding tegenover me. Ik werd in mijn zij getrapt, voorwaarts en toen ben ik achterover gevallen. Ik heb er twee maanden last van gehad."

De jongen liep vervolgens weg, waarna L. er achteraan ging. Hij haalde een mes uit zijn zak en stak de banden van de scooter lek. Vervolgens haalde hij uit naar Sala en stak de jongen in zijn zij. Het mes ging zo diep, dat de jongen hevig bloedend op straat lag. Hij was in zijn nier en lever geraakt, verloor zes liter bloed en lag meer dan een week in het ziekenhuis.