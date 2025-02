Invallen na dodelijke schietpartij, maar bewoners snappen niet waarom

Een dag na de dodelijke schietpartij onder een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in Oss blijven omwonenden met veel vraagtekens achter. Dinsdag waren er invallen in de buurt, maar de bewoners hebben geen idee waarom.

Agenten hadden stormrammen en kettingzagen bij zich om binnen te kunnen komen. De meeste bewoners deden open, maar bij een enkel appartement is de deur ingetrapt door het politieteam. Een hoogzwangere vrouw die op dat moment binnen was, zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

De politie is dinsdagochtend druk bezig met een onderzoek in de straat. Agenten verrichtten enkele invallen in een appartementencomplex tegenover de plek van de schietpartij, waarbij een man om het leven kwam.

“Mijn zoontje is jarig, dus ik was cadeautjes aan het uitpakken en toen vielen ze binnen. Ze ramden zo de deur in. Ik probeerde mijn kinderen vooral rustig te houden.” Van de schietpartij kreeg ze niets mee maandagavond. “Ik was bezig om de slingers op te hangen, maar later zag ik wel dat ze druk bezig waren met onderzoek”

Ook een andere bewoner vertelt hoe zijn appartement 's ochtends werd doorzocht. “Alles werd doorzocht en ook bij mij hebben ze even gekeken. Het was niet heel bijzonder, maar er stond wel opeens allemaal politie binnen. Waarom wilden ze niet zeggen.”

De politie zegt nog niet in te kunnen gaan op vragen over het onderzoek en de invallen dinsdag. "Dat onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder.

Schietpartij

Maandag overleed een man na een schietpartij in de kelderboxen onder een appartementencomplex in de straat. De hulpdiensten kregen om halfelf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. Volgens de woordvoerster zijn er meerdere schoten gelost. In een raam bij de kelderboxen zitten kogelgaten, bevestigt ze.

Hoe oud het slachtoffer is en waar hij vandaan komt, is nog niet bekendgemaakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht.