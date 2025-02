Deelnemers zorgboerderij De Hooiberg geschrokken: 'We zijn geen criminelen'

De mensen in zorgboerderij De Hooiberg in Netersel zijn geschrokken van de reacties van buurtbewoners op de plannen om veertien tiny houses te bouwen. Sommige buurtbewoners zijn bang dat er ex-criminelen, zware drugsverslaafden of pedofielen in de huisjes komen, maar dat is absoluut niet het geval. "Wij zijn geen criminelen of gekkies", zegt deelnemer Jessica de Kok als ze laat zien wie er in De Hooiberg verblijven.

In de gezamenlijke ruimte van de zorgboerderij zitten zo’n dertig mensen aan de koffie. Sommigen zijn bezig met diamond painting, anderen kletsen wat of zitten te schilderen. Er hangt een rustige, gemoedelijke sfeer in de oude boerenschuur. "Het voelt hier als een familie. Als je binnenkomt, is het alsof je in een warm bad stapt", vertelt Jessica de Kok. Door een traumatische jeugd en een moeilijke scheiding raakte ze verslaafd en belandde ze in een isolement. Al drie jaar komt ze een paar dagen per week naar De Hooiberg en sindsdien voelt ze zich veel beter. "Ik ben al een half jaar helemaal clean", zegt ze trots. "In al die tijd dat ik hier kom, is er nooit iets vervelends gebeurd met andere deelnemers." Als het mooi weer is, zijn de deelnemers ook veel met de geiten, kippen en paarden op de zorgboerderij bezig of werken ze in de fietsenmakerij.

Jessica tussen de geiten en kippen (foto: Omroep Brabant)

"Bij De Hooiberg vangen we deelnemers uit de Kempen op die psychische klachten hebben en tijdelijk rust nodig hebben", legt Els Meijer, directeur van de zorgboerderij, uit. "Voordat iemand hier binnenkomt, voer ik een uitgebreid en persoonlijk gesprek. Mensen met zware problematiek worden niet toegelaten, omdat we willen dat deelnemers elkaar kunnen ondersteunen. We bieden een veilige plek waar ze samen met lotgenoten en professionals kunnen werken aan hun herstel." Els begrijpt dat er in de buurt zorgen leven. "Onze deelnemers hebben het al moeilijk genoeg. Het doet pijn als ze worden weggezet als criminelen of ‘gekkies’." Tegelijkertijd maken buurtbewoners zich zorgen over mogelijke overlast van verwarde personen als er veertien tiny houses bijkomen. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat er geen 24-uurs toezicht zal zijn. LEES OOK: Buren bezorgd om uitbreiding zorgboerderij: 'Er is geen 24/7 begeleiding De Hooiberg werkt met professionele medewerkers met een hbo-opleiding. Ook ondersteunen cliënten elkaar in lotgenotengroepen. Als de tiny houses er komen, zal er geen 24/7 begeleiding zijn, maar het personeel blijft wel 24 uur per dag bereikbaar. Op dit moment kunnen mensen bij De Hooiberg voor korte tijd in een logeerhuis overnachten om tot rust te komen. "We willen daarnaast een mogelijkheid bieden om langer te verblijven als dat nodig is. Daarom willen we de tiny houses achter de boerderij bouwen", legt Els uit. "Ik begrijp dat buurtbewoners twijfels hebben als ze ons niet kennen. Daarom nodig ik iedereen uit om te komen kijken, zodat ze zelf kunnen zien om wat voor mensen het gaat."

Deelnemer van De Hooischuur aan de koffie en diamond painting (foto: Omroep Brabant)