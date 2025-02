Wenspapa's Sander en Rutger op zoek naar nieuwe draagmoeder

Wenspapa's Sander Boeren (31) en Rutger van den Aker (32) uit Den Bosch dachten na een zoektocht écht een draagmoeder te hebben gevonden. Hun langgekoesterde kinderwens leek eindelijk werkelijkheid te worden. Tot de draagmoeder zich na maanden onverwacht terugtrok. Verdriet en teleurstelling bleven over. Nu begint het stel een nieuwe zoektocht met hun blog: Expeditie Wenspapa's. "We hebben nieuwe hoop!", zegt Sander.

Een eigen minimensje: bij de gedachte aan die droom beginnen hun ogen weer te twinkelen. Ze kijken weer vooruit. Tuurlijk, zo'n langgekoesterde kinderwens is lastig onder woorden te brengen: het is een gevoel. "Je wil gewoon iets doorgeven", glundert Rutger. "Ik wil lekker in de speeltuin spelen, zelfs in de stromende regen. Nu ben je altijd de leuke oom, je wil ook de leuke vader zijn."

Tientallen afspraken

Tientallen keren spraken ze af met de draagmoeder en haar gezin. Sander en Rutger bakten een appeltaartje voor de eerste ontmoeting. Koffie-dates, etentjes, bezoekjes aan musea of een festival: ze hadden een hechte vriendschap opgebouwd in acht maanden.

Toch trok de vrouw zich om 'persoonlijke omstandigheden in het gezin' terug. Meer wil het koppel er liever niet over kwijt, ook uit bescherming voor de draagmoeder. "Alle seinen stonden op groen." Ze waren al best ver: op hun werk spraken ze al voorzichtig over verlofregelingen. Het leek echt te gaan gebeuren. "Het gevoel klopte gewoon helemaal", vult Rutger aan. "We durfden voorzichtig blij te zijn.”

Rond de feestdagen kregen ze een enorme dreun voor hun kiezen. "Je kunt aan niks anders meer denken. Wekenlang waren we echt van slag", vertelt Rutger. “Je voelt je echt weer kwetsbaar."