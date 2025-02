Vochtig toiletpapier zorgt jaarlijks voor honderdduizenden euro's schade

Vochtig toiletpapier is een doorn in het oog van de Brabantse waterschappen. Het zorgt jaarlijks voor honderdduizenden euro's schade. Waterschap Aa en Maas heeft 104 rioolgemalen en ziet deze met regelmaat in de soep draaien door de doekjes. "Ik maak me er al vanaf 2010 zorgen over", vertelt Paul Bos, leidinggevende van de zuiveringsinstallaties.

"En dat kost zo'n vijfhonderd tot duizend euro per keer", vult hij aan. "Die kosten zijn voor twee werknemers die een aantal uren moeten sleutelen. Dus dan hebben we het nog niet eens over de schade aan de pomp."

Al vele jaren ziet Bos problemen bij zijn waterzuiveringsinstallaties, vooral veroorzaakt door de vochtige doekjes. "Het is een groot probleem dat veel tijd en geld kost. We hebben tussen de 250 en 300 verstopte pompinstallaties per jaar."

Ruim tien jaar geleden was het probleem er al. De vochtige doekjes zorgden toen voor grote storingen in de pompen van de rioolgemalen aan de Donkenweg in Den Bosch en Maayegatweg in Rosmalen. "Het doekjesgebruik was daar zo groot, dat het niet meer bij te houden was."

Vooral in Den Bosch zorgde het toen voor grote problemen. "De doekjes kwamen vast te zitten in de pompen. Die gingen vervolgens moeilijker draaien, tot ze ermee stopten. De reservepomp kon het dan nog wel even aan, maar uiteindelijk stopte ook die."