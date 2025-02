Verbod op vochtige doekjes met plastic: 'We zijn er heel blij mee'

Een mogelijk verbod op vochtige doekjes met plastic erin wordt enthousiast ontvangen door Brabantse waterschappen. Het kabinet wil dat graag omdat in de doekjes niet-afbreekbaar kunststof zit dat jaarlijks zorgt voor tientallen miljoenen euro's schade. "Vochtige doekjes zijn voor ons een doorn in het oog", vertelt Wessel de Beer van waterschap Brabantse Delta.

"En dat is gewoon van ons belastinggeld", vult een woordvoerder van waterschap Rivierenland aan. "Het zou al enorm schelen als dit eruit zou gaan. Dan is het een stuk makkelijker en goedkoper om het water schoon te krijgen."

Het vochtig toiletpapier met plastic is volgens de Beer verantwoordelijk voor 75 procent van de storingen aan de installaties van het waterschap. Staatssecretaris Jansen van Milieu weet dat het ontstoppen van die systemen jaarlijks leidt tot een kostenpost van tussen de 22 en 55 miljoen euro.

Het plastic dat in sommige van deze doekjes zit lost niet uit zichzelf op. "De doekjes zorgen niet alleen voor verstoppingen bij mensen thuis, maar ook in onze gemalen, pompen en zuiveringen."

Een bezoek aan het toilet wordt door menig gebruiker afgerond met zo'n vochtig stukje toiletpapier. Vervolgens gaat het propje vaak 'gewoon' de wc-pot in. "Maar deze doekjes horen niet thuis in het toilet en het riool", vindt de Beer.

Het zuiveren van water is een flinke uitdaging voor de waterschappen. De zuiveringsnormen worden steeds hoger en er zitten steeds meer zorgwekkende stoffen in het water. "We worden eigenlijk steeds viezer met elkaar."