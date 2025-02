Kledingwinkel van Jody voor de tiende keer beroofd: 'Amateurs zijn het'

Jody Nagtzaam wordt er een beetje moedeloos van. Haar kledingwinkel in Breda bestaat dertig jaar en is deze week voor de tiende keer beroofd. "We moeten positief blijven, maar het kost ons wel veel negatieve energie steeds."

Een paar dagen na de inbraak is Jody nog steeds druk om alles te herstellen. "Er is voor 3000 euro gestolen en dan hebben we het nog niet eens over de schade in de winkel." De inbrekers hebben die bewuste nacht met een hakbijl de ruit van de winkel ingeslagen en zijn zo binnengekomen. "Er was een gat van een halve meter en daar zijn ze doorheen gegaan." Op bewakingsbeelden is het goed te zien hoe de inbrekers te werk zijn gegaan. "Je ziet ze in een soort regenpak met een helm op. Ze hebben de scooter voor de deur geparkeerd. Ze komen binnen met een grote tas en gaan vrij amateuristisch te werk."

Eenmaal binnen blijkt dat de veiligheidsmaatregelen die Jody met haar broer heeft genomen werken. "We hebben mistgeneratoren. De winkel is snel vol met mist, waardoor ze geen zicht meer hebben."

De mist hangt na de inbraak nog enige tijd in de winkel (foto: Jody Nagtzaam).

"Maar ze kunnen altijd wel iets meenemen", benadrukt ze, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ze hebben genomen tegen een zoveelste inbraak. "We hebben ook camera's en alle kleding is beveiligd, maar ze vinden toch altijd een manier om toch wat te stelen." Jody verkoopt in haar winkel kleding uit het duurdere segment. "Ik denk dat ze het gewoon stelen om te verkopen. Dat gaan we nooit meer terugzien denk ik, al zou dat wel fijn zijn." Voor de eigenaresse is het telkens weer een flinke klap, maar ze geeft niet op, ondanks dat ze de schade niet helemaal vergoed krijgt. "We krijgen wel wat vergoed van de verzekering, maar niet alles. We werken hard voor onze zaak. Het zijn onze spullen en daar moeten ze gewoon afblijven."