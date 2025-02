Man (73) in Kenia schuldig bevonden aan kindermisbruik

Een 73-jarige man uit Oss is in Kenia veroordeeld voor kindermisbruik. Het gaat om Jan in 't V. Hij wordt in Kenia verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige, het verspreiden van kinderporno en zogeheten sexting. Dat is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's van jezelf via mobiele telefoons of andere media.

In totaal gaat het om tien aanklachten tegen de man, zo melden De Telegraaf en een Keniaanse nieuwswebsite. Hij zou een 16-jarige jongen opzettelijk en ongewenst bij zijn geslachtsdeel hebben gepakt, ook zou hij in het bezit zijn geweest van kinderpornografie. Ook zou hij foto’s en video’s hebben gestuurd naar een minderjarige, met als doel hem aan te moedigen om seksuele handelingen te verrichten. 'Leraar Jan'

In 't V. ondersteunde in Kenia alleenstaande moeders financieel en wist op die manier bij kinderen in de buurt te komen. De man is een bekende van de minderjarige slachtoffers. Hij zou bekendstaan als 'Papa' of 'Leraar Jan'.