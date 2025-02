'We zijn een kinderboerderij en geen asiel', kinderboerderijen zijn het zat

Honderden keren per jaar krijgen Brabantse kinderboerderijen de vraag of mensen hun huisdieren bij hen mogen achterlaten. Dat bleek deze week uit cijfers van stichting DierenLot en Kinderboerderijen Actief. Mark van Bergen Henegouwen werkt bij een Tilburgse kinderboerderij en denkt dat diereneigenaren niet goed nadenken over wat er komt kijken bij de aanschaf van een huisdier. Als ze er vervolgens weer vanaf willen, lijkt een kinderboerderij hen een goede plek om de dieren op te vangen.

Lav Lukac Geschreven door

Sommige mensen bellen, maar anderen voegen meteen de daad bij het woord. “Op een dag vond ik hier op de boerderij een jonge schildpad", zegt Mark. "Iemand heeft het beest gewoon onder het hek door geduwd.” Na keuring door een dierenarts heeft de boerderij het dier opgevangen tussen de andere schildpadden. “Maar dat was een hoge uitzondering”, zegt de dierenverzorger.

“We zijn een kinderboerderij en geen asiel.”

Jaarlijks krijgen de vijf Brabantse boerderijen die aan het onderzoek mee deden honderden verzoeken van mensen die van hun dier af willen. En ook bij de boerderij van Mark is het dagelijkse kost. “We worden meerdere keren per week gebeld door mensen die van hun huisdier af willen en vragen of wij dat willen verzorgen. Dat kan natuurlijk echt niet”, zegt Mark. “En die vraag beantwoorden we dus ook altijd met een nee. We zijn een kinderboerderij en geen asiel.”

Dierenbezitters willen het vaakst van hun cavia’s, konijnen, kippen of hanen af. “En dan voornamelijk de hanen want die houden de buren wakker. Hier willen we ze ook niet, want dan krijgen we hetzelfde probleem met de wijk.” Ook aanvragen voor pauwen, geiten, reptielen en pony’s komen binnen.

Dierenvriend Mark voert de konijnen (foto: Omroep Brabant).

“Soms worden ze gewoon in het bos gedumpt.”