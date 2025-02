Trans vrouw Stella vreesde voor haar baan, maar werd geaccepteerd

Van kleins af aan had Stella vrouwelijke gevoelens die ze als man jarenlang moest onderdrukken. Toen ze in 2017 eindelijk besloot om in transitie te gaan van man naar vrouw vreesde ze voor haar baan op de stortplaats in Eindhoven. Tot haar verbazing pakten haar collega's het zonder problemen op en werd ze direct geaccepteerd. Zo trots als een pauw loopt ze nu als vrouw over de stort. "Er gaat niets boven jezelf zijn."

Stella begon in 2014 als belader bij Cure afvalbeheer in Eindhoven. Op dat moment dacht ze al stiekem na over een leven als vrouw. "Ik had van kleins af aan al vrouwelijke gevoelens die ik wilde onderdrukken. Dat was een ontzettende tweestrijd. Mijn werk was daarin ook een vlucht. Want als ik bezig was, was ik daar niet mee bezig", vertelt Stella in de realityserie De Stort op Brabant+. "In 2017 ging het echt niet meer en toen ben ik mijn transitie gestart", vertelt ze. Dat betekende ook dat ze het aan haar leidinggevende op werk, François, moest vertellen en aan de andere collega's. "Dat was heel bijzonder", blikt François terug. Hij en de andere collega's hebben het nooit een probleem gevonden dat hun collega als vrouw door het leven wilde gaan. "Als jij als Stella naar het werk wil komen, willen wij jou een warm welkom geven", zeiden François en de andere collega's tegen haar.

"Collega's hebben bijgedragen aan mijn zelfacceptatie."

"Ze pakte het heel goed op", vertelt Stella. "De omgang met mijn collega's op de stort heeft echt bijgedragen aan mijn zelfacceptatie." Nu Stella haarzelf kan zijn op het werk zou ze nooit meer willen dat het anders was. "Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Ik voel me hier thuis. Er gaat niets boven jezelf zijn", zegt ze trots.

Stella met haar vrouw Dolly en twee kinderen (beeld: Omroep Brabant).

Ondanks dat haar collega's Stella accepteren, geldt dat niet voor iedereen in haar omgeving. "Ik wist dat ik door mijn transitie offers moest brengen. Helaas ben ik familie kwijtgeraakt door mijn keuze om als vrouw te leven", vertelt ze openhartig in de serie. "Mijn vader was heel trots dat hij een zoon had, maar dat zat gewoon niet in me. Ik vind het lastig dat niet iedereen mij accepteert." Stella's vrouw Dolly en hun twee adoptiekinderen hebben altijd achter haar gestaan, ook al was dat niet altijd even makkelijk.

Stella werkt met veel plezier samen met haar collega's op de stort (beeld: Omroep Brabant).

"Voor mij was het liefde op het eerste gezicht, alleen moest ik het andere gezicht nog even leren kennen", vertelt Dolly, die Stella leerde kennen toen ze een man was. "We hebben nu momenten dat de tranen in haar ogen staan van het lachen, maar zo hebben we Stella nooit gekend als man. Ze voelde jarenlang niet de veiligheid om te zijn wie ze wilde zijn", zegt Dolly.

"Je bent veel mooier als vrouw."

Stella kan nu wel zijn wie ze wil zijn en daar hebben Dolly en haar kinderen geen enkel probleem mee. "Ik vergeet nooit meer de opmerking die mijn dochter maakte toen ze mij voor het eerst zag. Je bent veel mooier als vrouw", lacht Stella. Vol trots loopt ze nu rond op de stort in Eindhoven. Ze is zelfs opgeklommen tot leidinggevende, waardoor ze in actie komt als er problemen zijn, tot groot genoegen van haar collega's.