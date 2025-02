Ouderen doelwit van nepagenten en ander gespuis: 'Alles wantrouwen'

Sandra, Maria en Tiny zijn heel netjes opgevoed. Iemand in nood help je. Dus als iemand aan de deur om een glaasje water vraagt, dan ga je het halen. Maar als het aan gepensioneerd politieagent Bert Nieuwenhuis ligt, kun je dat maar beter niet doen. Je zet de deur open voor een mogelijke oplichter. “Ik vind het erg dat je niemand meer kunt vertrouwen”, zegt Sandra. “Zowel op de computer als aan de deur.” Ouderen zijn steeds meer het doelwit van allerlei vormen van oplichting. En voelen zich ook zo.

Sandra, Maria en Tiny zitten donderdagmiddag in een volle zaal in Liessel. De politie komt ouderen vertellen over nepagenten en ander gespuis. Vooral nepagenten sluipen steeds vaker rond. Onlangs zijn er in Eindhoven weer een paar opgepakt. Ook wijkagent Luc Dirckx heeft in Deurne een nepagent in de kraag kunnen grijpen. “Een man werd zogenaamd gebeld door de politie. Hij vertrouwde het niet en belde zijn zoon. We hebben de nepagent kunnen opwachten. Die jongen werkte voor een groepering in Eindhoven. Vaak zijn het de arme sloebers die we pakken en de rest komt ermee weg.”

"We hebben mensen gehad die alle waardevolle spullen hadden afgegeven"

Het is vaak dezelfde werkwijze. Een oudere wordt gebeld door ‘de politie’. Er zijn inbrekers opgepakt. En tijdens verhoor blijkt dat de inbrekers van plan waren om bij het slachtoffer in te breken. Maar de ‘politiemedewerker’ weet raad. De politie komt langs en neemt de kostbare spullen even in bewaring.

“We hebben mensen gehad die alle waardevolle spullen hebben afgegeven”, zegt Bert Nieuwenhuis. Word je op deze manier gebeld? Hang op en bel de echte politie even terug voor de zekerheid. Staat de nepagent toch aan de deur? Bel 112. “Ik zou dat gewoon doen”, zegt Bert. “Het is bloedspoed. Er staat een oplichter aan je deur.”

"Ik vertrouw iedereen"

Een goedgelijkend uniform heeft de nepagent niet eens nodig. Gewoon een geel hesje met politie erop. “Die kun je kopen op internet”, zegt Bert. “Ze hebben dan een vaag pasje bij zich.” Het blijft moeilijk voor mensen om een pasje te kunnen beoordelen. Ook omdat de politie nieuwe exemplaren heeft. De naam van de agent staat er niet meer op. Het gebeurde te vaak dat namen werden opgezocht op internet en dat de agent daar last van kreeg. Bert vertelt dat vorig jaar achthonderd ouderen in Oost-Brabant zijn opgelicht. De schade: 40 miljoen euro. De zaal verschiet ervan. “Ik vertrouw iedereen”, zegt Maria. “Ik heb niet eens een tweede slot op mijn fiets.” Bert Nieuwenhuis laat zien hoe ouderen allemaal opgelicht kunnen worden en dat ze bewust een doelwit zijn. Ook de jongere toehoorder kan er nerveus van worden.

"Je kunt altijd slachtoffer worden, dat kun je niet voorkomen"