'Kille moord' op Peter van Dongen (68) draaide om geld voor tiny house

De 68-jarige Peter van Dongen uit Breda is in mei 2022 in Helvoirt om het leven gebracht na een ruzie om een tiny house. Hij werd onder druk gezet om steeds meer geld te betalen voor het kleine huisje dat hij in een loods in Waspik liet bouwen. Het Openbaar Ministerie heeft dit vrijdag zeer gedetailleerd uit de doeken gedaan. Het slachtoffer werd neergeschoten en daarna zwaargewond achtergelaten op een zandpad in het buitengebied tussen Helvoirt en Drunen.

Drie mannen verschenen vrijdag als verdachten van de moord in een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Bosch. Het gaat om Adrianus de L. (40) uit Waspik, de bouwer van het tiny house. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij met Bart B. uit Waalwijk (26) de moord op Van Dongen hebben beraamd. Ook Kevin R. (22) uit Waalwijk werd ingeschakeld. Kogel achter zijn rechteroor

Van Dongen werd op 19 mei 2022 neergeschoten met één kogel, die achter zijn rechteroor in zijn hoofd terechtkwam. Hij werd zwaargewond gevonden naast zijn auto. De wagen stond op een zandpad langs de Margriet, in het buitengebied tussen Helvoirt en Drunen, vlak bij het Drongelense kanaal. Volgens het OM heeft hij er ‘acht uur moeten kreperen’ voordat hij er ‘reddeloos’ werd aangetroffen. Mogelijk is het slachtoffer bewust geweest van wat met hem was gebeurd. De Bredanaar overleed een week later in een ziekenhuis. Het OM sprak tijdens de rechtszaak van een ‘grove en kille moord’, die ook voor de nabestaanden diepe sporen heeft achtergelaten. Alle drie de verdachten hebben volgens justitie geen verklaring afgelegd voor hun handelen. De officier meldde dat de rechtsorde zou worden geschokt wanneer ze zouden worden vrijgelaten. De rechtbank was het met hem eens. Peter van Dongen had enige tijd voor hij werd geliquideerd zijn huis goed kunnen verkopen. Met de winst liet hij bij Adrianus de L. een tiny house bouwen. Hiermee zou een bedrag van 77.500 euro zijn gemoeid.

Toen Van Dongen weigerde een bedrag van tien mille over te maken, ontstond volgens het OM bij De L. en B. het ‘sinistere plan’ om de Bredanaar om het leven te brengen. Alibi

Op de avond van 19 mei 2022 reden Van Dongen, B. en R. in twee verschillende wagens naar Helvoirt. De L. had een alibi: hij had op het tijdstip van de moord geld gepind om snacks te kopen. Van Dongen werd met één schot geraakt: op een stoel van zijn auto werd de huls gevonden. Waarom Van Dongen en de twee verdachten naar Helvoirt zijn gereden, werd vrijdag niet duidelijk. R., die opvallend monter overkwam, stipte dat ook tijdens de zitting, die in een bomvolle rechtszaal plaatsvond. Volgens hem heeft het OM helemaal niet duidelijk gemaakt wat de aanleiding was voor de moord en wat er in Helvoirt precies is gebeurd. In de weken na de moord hebben de verdachten onderling veelvuldig contact gehad. B. liet zijn autobanden verwisselen om sporen uit te wissen en de verdachten waarschuwden elkaar niet teveel via de telefoon te communiceren. Uit angst afgeluisterd te worden. Ook werd opgevangen dat de verdachten bang waren dat Van Dongen de aanslag zou overleven en ze ontmaskerd zouden worden. Verder blijkt uit het zevenduizend pagina's tellende dossier dat B. bij R. een schuld van tien mille had. En dat de verdachten van plan waren om de nabestaanden voor de kosten van het tiny house op te laten draaien. Opmerkelijk in deze zaak was dat alle drie de verdachten enige tijd nadat ze voor de eerste keer waren aangehouden, weer werden vrijgelaten. Uiteindelijk werden ze opnieuw opgepakt en sindsdien zitten ze in hechtenis. Ook een 18-jarige man zat enige tijd vast. Volgens het OM waren er 'goede gronden' hem aan te houden, maar zijn zaak is geseponeerd, omdat hij 'achteraf gezien ten onrechte als verdachte was aangemerkt.' De zitting gaat op 16 april verder. LEES OOK: Man (18) door arrestatieteam opgepakt in onderzoek naar moord

Foto: Iwan van Dun (SQ Vision).

De politie stuurde ook een speciale wagen naar Helvoirt (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

De politie deed onderzoek op de plek in Helvoirt waar de man werd gevonden (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

De vondst van Peter van Dongen leidde tot een intensief onderzoek:

