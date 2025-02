Vijf chalets afgebrand, maar campingeigenaar weigert maatregelen te nemen

Vijf chalets zijn in vlammen opgegaan op camping De Brug in Herpen, maar er worden geen aanvullende maatregelen genomen. Extra politiepatrouilles rond het terrein wisten niet te voorkomen dat er woensdag weer een chalet in brand vloog. Verdere maatregelen dienen volgens de gemeente door de eigenaar, Theo van Casteren, genomen te worden. Maar die heeft daar geen oren naar: “Wat kan ik doen om die branden tegen te houden”, reageert hij verontwaardigd.

Campingeigenaar Theo van Casteren woont tegenover de camping. Als hij de voordeur opent, begint hij meteen boos te roepen dat we van zijn terrein af moeten gaan. "Dit is privéterrein. Ik ga niet reageren, schrijf maar wat je wilt schrijven." Als we naar de branden vragen, reageert hij kortaf: "Wat kan ik doen om die branden tegen te houden?" Maatregelen zoals een camera bij de ingang ziet hij niet zitten. En op vragen over brandstichting om de chaleteigenaren eerder dan 1 januari weg te krijgen, reageert Van Casteren met een dichtslaande deur. "Vraag het maar aan de mensen daar. Ze moeten toch weg." Gemeente kan vergunning niet intrekken

De gemeente kan geen verdere actie ondernemen. Volgens een woordvoerder heeft de gemeente alles gedaan wat binnen haar bevoegdheid valt: “Er is gecontroleerd, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het park. De gemeente heeft geen bevoegdheden om het park te sluiten of vergunningen in te trekken op basis van de huidige situatie.” De woordvoerder geeft aan dat ze het politieonderzoek nauwlettend blijven volgen, maar de verantwoordelijkheid voor veiligheid en beheer ligt bij de eigenaar zelf. De 82-jarige Piet van Ham vindt het heel erg dat er zoveel branden zijn op de camping en dat hij zijn geliefde stek moet verlaten. Hij denkt met weemoed terug aan de afgelopen 53 jaar die hij in de zomer doorbracht in zijn vakantiewoning op de camping. De vierde chalet die afbrandde is nog van zijn dochter geweest. “Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier nog opgegroeid”, vertelt Piet. LEES OOK: Chalets in brand op camping: 'Het is niks meer hier' Politie gaat uit van brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting. Bij een eerdere brand werd een jerrycan gevonden. Die werd door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Daarnaast zijn er andere sporen gevonden die momenteel worden onderzocht. Bewoners van de camping kregen afgelopen maand een brief van de eigenaar. Die gaf daarin aan dat de huurovereenkomst voor alle standplaatsen op de camping wordt opgezegd. Uiterlijk 1 juni 2026 moeten de staanplaatsen volgens de brief leeg en schoon worden opgeleverd.