Lievelingschinees van Frans Bauer sluit, dorp weken zonder rijsttafel

De afhaalchinees in Fijnaart is dicht. Niet meteen de grootste schok die door de provincie zal dreunen, maar voor de familie Bauer toch een belangrijke constante. Gelukkig voor Frans: lang rouwen lijkt niet nodig.

Omroep Brabant schreef al eerder over restaurant De Chinese Lange Muur in Fijnaart. Op 5 maart 2015, een zwarte dag voor Frans Bauer. De afhaalchinees in het dorp sloot toen haar deuren, omdat eigenaresse Shirley naar België vertrok. “Helemaal van mijn à propos”, was de zanger toen. Er kwam een nieuwe eigenaar. Maar nu, bijna tien jaar later, herhaalt het drama zich.